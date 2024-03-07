台南五妃街天坑最新狀況曝　黃偉哲東京返台急赴現場說話了

記者林東良、陳宏瑞／台南報導

台南市五妃街與西門路一段路口一處新建工地，昨（6）日晚間5時許發生施工處路面塌陷，1台小貨車掉落坑洞內，台南市政府緊急調度處理，除勒令該工地停工，並依法開罰27萬元，台南市長黃偉哲今（7）日前往工地現場視察，他強調，除了每3小時定時監控周邊房屋、道路情況外，目前塌陷處已灌漿回填完畢，恢復穩定，而未來要復工必須經過第三方公正單位的檢測才能同意。

▲台南市長黃偉哲（左二）前往塌陷現場視察。（圖／記者林東良攝）

▲塌陷現場緊急施工穩定地基。（圖／記者林東良攝）

台南市政府表示，西門路、五妃街路面塌陷案在昨夜總動員緊急調度下，各項修復工程進度超前，凌晨12時30分左右，工務局已完成320方混凝土灌漿作業，凌晨2時35分西門路恢復雙向通車。五妃街雖已可通車，但為維護安全，塌陷處會拉起防線，今日上午施工水溝接管工程完成後，已恢復雙向通車。

▲塌陷現場緊急施工穩定地基。（圖／記者林東良攝）

市長黃偉哲在意外發生後緊急從東京趕回，他前往現場視察後表示，目前工地周邊已相對穩定，周邊的房屋都在安全值內，沒有傾倒的危險，不過市府還是會每3小時進行監測，慎防任何意外發生，對於建商疏於注意而影響公共安全，也已立即依法開罰，並清查建商的其他案場，未來工地如要復工，也必須經過第三方公正單位的檢測，確認安全無虞才能復工。

▲黃偉哲（右二）到廟宇上香祈求一切平安。（圖／記者林東良攝）

視察完現場後，黃偉哲一行也前往附近的玄良亭上香，祈求相關事故一切平安。