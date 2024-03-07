移盆栽拍照遭阻！「跑咖網美」怒公審咖啡廳：做生意不用這麼跩

▲一名女網友因擅移盆栽遭勸阻，發文公審咖啡廳。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社、IG，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣有許多咖啡廳裝潢得美觀又具特殊性，吸引不少顧客前往打卡拍照。不過近日一名女網友指控，她到台南某間咖啡廳消費時，為了拍照自行移動了店家的盆栽，卻在事後被老闆用很差的口氣要求「移回去」，讓她質疑是店家未先行告知「做生意不用這麼跩！」更稱「我們跑咖的就是要拍照！」引發爭議。

「我真的感受很差！不推薦大家來！」一名在IG有700多人追蹤的女網友今發文公審，她到台南東區一間咖啡廳消費，並在店家內找了一處三角點拍照，而為了讓畫面好看一些，她擅自將後方盆栽移到旁邊，不料在準備離開時，卻被老闆用不友善語氣告知，「我不是很喜歡有人移我的盆栽！請移回去！」

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女網友事後將此段經歷PO上IG限動，並標註該店家指「你（盆栽）擺在人家都會拍到的三角點是啥意思？怕人家移請你在IG寫明白或是在盆栽上放牌子！我本人不是文盲！你有註明我當然不會碰！我跑咖跑那麼多了！長到41歲第一次聽到不能移盆栽！口氣不要那麼差！真的有惹到我了！」

對此，該店家業者也親自回應原PO，表示很多事不需特別標註也應該知道，像是去朋友家作客也不會隨便移動人家家裡的陳列擺設，即使要動也會先詢問，「沒跟你說不代表店家不在意」。不過此說法再度引爆女網友怒火，認為「你的毛那麼多請寫清楚在你的IG版面！而不是在私下回覆有的沒的！我寫的是真實感受！沒半句謊言！這樣的店家！誰還敢去！」

貼文曝光後，隨即也被網友轉發至臉書「爆廢1公社」，並一面倒開酸「41歲了比幼稚園小朋友還不懂事」、「移那兩盆擺拍，照片也沒增加美感，為了這樣被罵有什麼意義」、「是不是怕人家只看盆栽不看妳」、「不亂動別人的東西不是基本禮貌嗎？還要告示牌做提醒是常識不足嗎」、「基本禮貌都沒有」。