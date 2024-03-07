黃偉哲趕回台南直奔五妃街塌陷工地視察　要求落實3點要求

▲台南市長黃偉哲7日一抵國門後，立刻偕副市長趙卿惠及葉澤山前往五妃街視察，議員蔡宗豪也到場關心。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南五妃街施工處塌陷意外，市府獲報迅速成立緊急應變所，除當場勒令建設公司停工外，開罰27萬，率團在日本東京行銷農特產的黃偉哲市長，因此改變國外行程提早返台，黃偉哲7日一抵國門後，立刻偕副市長趙卿惠及葉澤山前往五妃街視察，議員蔡宗豪也到場關心。

黃偉哲表示，除了依法開罰，針對台南五妃街施工處塌陷意外，必須於8日前完成檢測，並要求成立「受理損害的陳情窗口」，建設公司也允諾將全力負責處理。

市府工務局表示，檢測項目包含1、工地鄰房四周現況鑑定複查，包含傾斜、沉陷量；2、道路高層水準點複查，比對四周道路是否沉陷；3、透地雷達，包含西門路及五妃街。



黃偉哲則強調，後續將要求建設公司做到以下三要求，且經市府相關單位審核後，方得復工！第一、施工計劃書需提送工務局「施工計劃書諮詢小組」審查；第二、需檢送鄰房、道路高層水準點監測安全無虞報告；第三、透地雷達確認公共設施無掏空報告書。





除了五妃街案，黃偉哲也要求全面檢測該建設公司的相關建案，工務局表示，該建設公司於台南正在施工的大樓案件共計五處，今（7）日上午已協同土木技師公會，共同前往現場稽查。此五處分別位於關廟區、仁德區、安南區，以及中西區。此次稽查重點包含：施工進度進行地上層施工者，稽查鄰房傾斜監測及工地安全措施；施工進度進行放樣者（現場未開挖），稽查工地安全措施，並要求逐層如實申報勘驗；施工進行連續壁開挖者，稽查並測量鄰房有傾斜，比對開工前鄰房現況鑒定資料。

黃偉哲今(7)日一抵國門後，立刻偕副市長趙卿惠及葉澤山前往五妃街視察，議員蔡宗豪也到場關心。黃偉哲表示，除了依法開罰，後續將要求建設公司三點，強調，「一切以市民生命財產安全為最優先考量！」能做到此三要求、且經市府相關單位審核後，方得復工!



針對台南五妃街施工處塌陷意外，台南市長黃偉哲要求必須於明(8)日前完成檢測，並要求成立「受理損害的陳情窗口」，建設公司也允諾將全力負責處理。市府工務局表示，檢測項目包含1.工地鄰房四周現況鑑定複查，包含傾斜、沉陷量；2.道路高層水準點複查，比對四周道路是否沉陷；3.透地雷達，包含西門路及五妃街。



黃偉哲則強調，後續將要求建設公司做到以下三要求，且經市府相關單位審核後，方得復工！第一、施工計劃書需提送工務局「施工計劃書諮詢小組」審查；第二、需檢送鄰房、道路高層水準點監測安全無虞報告；第三、透地雷達確認公共設施無掏空報告書。





除了五妃街案，黃偉哲也要求全面檢測該建設公司的相關建案，臺南市政府工務局表示，該建設公司於臺南正在施工的大樓案件共計五處，今（7）日上午已協同土木技師公會，共同前往現場稽查。此五處分別位於關廟區、仁德區、安南區，以及中西區。此次稽查重點包含：施工進度進行地上層施工者，稽查鄰房傾斜監測及工地安全措施；施工進度進行放樣者（現場未開挖），稽查工地安全措施，並要求逐層如實申報勘驗；施工進行連續壁開挖者，稽查並測量鄰房有傾斜，比對開工前鄰房現況鑒定資料。