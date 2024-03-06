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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中執委提「小草咖啡廳」憂青年票流失　賴清德：不能怯於論述價值

▲▼副總統賴清德接見傳統基金會會長羅凱文（Kevin Roberts）。（圖／總統府提供）

▲民進黨主席暨副總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今年立委選舉遭遇挫敗，青年選票流失被視為箇中原因，如何鞏固、爭取青年選票，成為選後檢討關鍵字。民進黨主席賴清德今（6日）下午主持中執會時表示，在台灣的政黨裡面，民進黨是顧主權、護民主、經濟發展、公益照顧、價值守護的第一品牌，然而，民進黨缺乏更多論述，所以大家不能怯於論述，要敢講，要引經據典，讓數字說話。

據轉述，民進黨中執會今天處理中央黨部年度預算案，特別將「青年議題主流化」作為預算編列方向，盼在選後持續強化、加強青年選票，包括3月舉行青年論壇，國際部、青年部和民主學院會規劃舉辦交流活動，此外，新媒體中心的角色也將會非常吃重。

會中有不少中執委談及，大家應該把爭取年輕選票放在心中，透過短影音、直播加強；也有與會者直言，民眾黨弄出「小草咖啡廳」接觸年輕人，民進黨應該更積極找出好的人才，光是編列青年預算還不夠，應該跟進民眾黨，把這塊論述出來。

此外，民進黨中執會邀請台灣大學社會學研究所博士候選人謝達文以「讓我們站在一起：性別議題如何影響青年世代」為題進行專案報告。

賴清德針對專案報告提出3點見解：第一，年輕女性對政治關心比例越來越高，因為她們認為政治跟生活息息相關，關心政治可以去解決切身關心的問題；第二，民進黨應該要做到，不管是年輕女性、不同族群和年紀，都要讓每一個族群能夠理解到「還好有民進黨跟我們站在一起」；第三，謝達文博士提到「議題所有權」，台灣幾十年來，社會提到民進黨就是顧主權、發展民主，對台灣很有貢獻，就這個議題所有權民進黨是第一品牌。

賴清德有感而發地說，其實經過總統蔡英文8年執政，GDP從17兆到23兆，成為世界第21大經濟體，國民平均所得已經到3萬多美金，經濟表現非常好，扭轉過去社會「民進黨拚民主有貢獻，國民黨比較有能力發展經濟」的看法。

賴清德說明，民進黨對價值的堅持，不管是性平是第一品牌，或是面對MeToo問題勇敢面對，對弱勢照顧的「公益」精神落實。他說，自己從政這麼多年，經歷過前總統李登輝、陳水扁、馬英九執政時期，蔡英文總統8年內對社會投資做最多。

因此，賴清德說，他要鼓勵大家，在台灣的政黨裡面，不論從哪個面向，顧主權、護民主、經濟發展、公益照顧、價值守護，民進黨都是第一品牌，「我們缺乏更多論述，所以大家不能怯於論述，要敢講，要引經據典，讓數字說話，什麼地方都可以講，廟會也可以講，喜宴去證婚也可以講，拿相關議題來講」。

賴清德分享，「民進黨是非常可愛，我們雖然內部時常有不同聲音，但當我們執政時，大家都願意自我約束，支持總統跟黨主席，甚至於我們執政，立委自動會約束自己講話」，所以，看起來整個執政黨與在野黨在議會力量的展現，好像民進黨相對保守，其實應該要就各種場合講，像金門海域的專案報告，去講自己的理念，能夠選上立委能力都沒有問題，要去講、敢講、幫忙講「我們的執政是根據國家利益執政」，要講給社會聽。

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