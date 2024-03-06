快訊／連喊7次「子虛烏有」　潘孟安：賴清德目前未徵詢閣揆人選

▲潘孟安與賴清德交情甚篤，互有「兄弟情」。（資料照／潘孟安提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統當選人賴清德將於5月20日就任，政壇高度關注賴政府內閣名單，近日多位政界人士被點名為閣揆潛在人選，更傳出賴在民進黨黨務會議時下達「封口令」，被徵詢人選會「見光死」。不過，選舉期間擔任賴清德競選總幹事的中執委潘孟安今（6日）下午在中執會後受訪，連說7次「子虛烏有」，強調賴至今不曾徵詢，也沒有決定人選。

媒體詢問之後要入閣嗎？潘笑說，根本沒有，子虛烏有的東西；這幾天看到很多媒體報導，有所謂的「徵詢」或「組閣」等等，都是子虛烏有的事情。

潘孟安強調，首先，蔡英文跟賴清德是同一個黨，不會像8年前，因為是同黨，目前賴清德並沒有任何徵詢，很多報導都是子虛烏有；其次，更沒有在常會、黨務主管會議去下「封口令」，這些都是子虛烏有的捕風捉影、道聽途說，甚至看圖說故事、竹篙湊菜刀。

潘孟安表示，「目前我們還是期待在蔡總統的帶領下，陳建仁院長的穩健執政下，國會正在進行報告當中，賴清德總統當選人目前沒有任何的徵詢」，也沒有做任何的安排，這點要向大家說明。

媒體追問，閣揆人選會偏向政治性低的，或者政治性高的？潘孟安表示，相信賴清德會去做全盤的思考，也會去做更好的安排，目前都還是尊重蔡總統的領導，給予現在的執政團隊一些加油打氣，甚至現在各部會都還在進行業務報告、總質詢當中，很多的揣測都是沒有必要的。

媒體又問，是否覺得各派系在放話，例如同一天有媒體分別獨家報導，指行政院前副院長沈榮津、總統府秘書長林佳龍出任閣揆呼聲高？潘孟安說，現在獨家好多，唯一只有這一家，就是「這些都是子虛烏有」，今天他特別代表賴清德對外說明，這些都是子虛烏有的報導，一切以政局穩定為主，未來新的人選會視機會對外公布，盼讓政務持續、國政穩定。

另有媒體詢問，潘孟安是否有可能接任總統府秘書長？潘孟安說，「這個子虛烏有的東西，沒有，我現在都在屏東」。媒體也關注，包括陸委會主委邱太三、內政部長林右昌被點名有可能留任，怎麼看待這些人選？潘說，台灣是多元的社會，個別委員的發言、媒體的報導他們都尊重，但有些是無的放矢、捕風捉影，目前都沒有任何定調或人選。

潘孟安透露，賴清德目前感冒，但還是在與蔡英文總統討論國政，沒有什麼徵詢，適當的時候賴就會公布，現在不適合也沒有。

最後，有媒體詢問，外界點名潘孟安是高雄市長蠻好的人選，他怎麼看？潘直言，高雄人才濟濟這麼多，太會看圖說故事啦，目前沒有這個規劃，「我在等著4、5月份芒果採收期」。