翁曉玲擬提案「選總統改兩輪投票」　民進黨團批違憲法盲

▲國民黨立委翁曉玲修法主張引發熱議。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委翁曉鈴擬提案修正《總統副總統選舉罷免法》，將總統選舉改為二輪制，若第一輪沒有候選人得票過半，必須在14天後再進行第二輪投票。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（6）批評，立委真的不能如此異想天開、天方夜譚，國民黨立委問政呈現理盲、法盲、科學盲，現在想改變總統選制，有利於未來總統大選的競爭力嗎？

吳思瑤今天上午在立法院受訪表示，民進黨團尊重各立委的提案權與主張的權利，而翁曉玲是法學博士，可以仔細研讀《中華民國憲法增修條文》第2條條文規定，選舉方式改變不僅需要社會對話，也要進一步試算因為選制改變，會影響、耗費的社會成本等。

吳思瑤說，立委的言論真的不能如此異想天開、天方夜譚，問政上要做的各種資料考證，都應當要做到，總統選舉剛選完，國民黨立委在問政上呈現理盲、法盲、科學盲，這種問政品質有助於國民黨提升其政黨形象嗎？

民進黨立委林楚茵也批評，在違憲自稱「立法院質詢就是上對下」後，翁曉玲又來示範「超越《憲法》的立委」，這次她提案要把《總統副總統選舉罷免法》規定的當選條件修改成「得票要過半」，卻忽略《憲法增修條文》第2條「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」，相對多數即當選是《憲法》規定的，國民黨立委又打算違憲，當個超越《憲法》的立委嗎？

林楚茵酸說，「翁曉玲身為憲法學者，配偶還是前總統馬英九提名的大法官陳春生，這樣修法提案，要確定欸！」她提醒，想要修改總統當選條件，就提案修憲，而不是繞過修憲修法，翁曉玲大概知道藍白未達修憲門檻，才縱身一試，或是只是想刷新聞熱度蹭流量，但不論目的為何，都不應該當一個違憲亂政的立法委員。