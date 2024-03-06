成立調閱小組違憲？陳智菡曝2真相　嗆吳思瑤「閱讀能力有問題」

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

金門陸船翻覆案持續延燒，藍、白黨團提案要求成立「調閱小組」，但被民進黨立委吳思瑤以「大法官釋字第729號」批評違憲，使民眾黨團總召黃國昌回嗆法學常識不及格，而吳思瑤又重申立委再大也不能違背憲法規範。對此，立院民眾黨團主任陳智菡點出2項吳思瑤錯誤解讀，痛批不是「釋字」問題，而是「識字」有問題。

面對吳思瑤稱成立調閱小組違憲，陳智菡6日於臉書表示，「吳思瑤不是『釋字』（憲法詮釋）問題，是『識字』（閱讀能力）問題。」

陳智菡指出，民眾黨團於4日內政委員會提出「成立『113年2月14日金門近海快艇翻覆事故案』的調閱專案小組」臨時提案，希望釐清責任歸屬、究明事件、還原真相，此提案是依「立法院職權行使法」第45條第1項，立院「可成立調閱專案小組」，立法院職權法擺在那，難道吳思瑤都沒有看，當立委只想護航行政機關？習慣性自我閹割職權？

陳智菡提及，吳思瑤所引述的「大法官釋字第729號」，是指偵查中案件為尊重獨立調查，立法單位不得向「檢察機關」調閱卷證，但可以要求「行政機關」還原事件經過以釐清，「否則要你立法院何用？」

陳智菡稱，吳思瑤的錯誤解讀，並非只要有司法程序進行中，立院就不能成立「調閱小組」，例如2013年馬王政爭時，時任檢察總長黃世銘正因洩密接受偵查，民進黨立委就提案成立調閱小組；2017獵雷艦採購案，也獲跨黨派立委同意成立真相調閱小組。

陳智菡強調，「套句黃國昌的話，吳思瑤稱設調閱小組違憲，真的是荒謬到極點。」調閱小組不能調閱檢調偵查中的資料，跟能不能成立調閱小組是兩件事。

▼面對吳思瑤堅持成立調閱小組違憲，陳智菡反擊2點問題。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）