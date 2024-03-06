黃捷遭學生當面吐槽：妝太濃「像8+9」　她正面回擊了

▲黃捷上節目接受學子提問。（圖／公視提供）

圖、文／CTWANT

立委黃捷日前上李霈瑜（大霈）、視網膜主持的公視《哈囉！你給問嗎？》，從素人步入政壇，黃捷表示，自己曾因化妝出席特定場合而被批不莊重，節目上坦言「有被教育到！不同場合應有不同裝扮，就是不可以這麼做自己」，也認為自己「有慢慢地越來越社會化了」。

年輕、長相甜美的黃捷常因外表受討論，立委選舉期間她cosplay《山道猴子的一生》超商妹，臉書貼出超辣照更吸了超過3萬人按讚。節目現場有小學生Ian問「政治人物比較不會穿露的衣服吧？」，黃捷笑回「我自己覺得（暴露）還好啦，但立法院不可能穿這樣」。黃捷認為，照片裡其實是一個角色，也為了cosplay的精神「就是你要向這個角色致敬」儘量去還原角色身上裝扮。

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▲因立場分歧容易與家人吵架，黃捷透露家裡飯桌上不談政治。（圖／公視提供）

黃捷向以眼線加口紅妝容示人，現場有學子芸曦還說「你的妝有一點比較偏太濃了，所以我會覺得你有點像『8+9』的感覺」，黃捷聽了不在意還說「好啦！我就當它是一個稱讚，+9也是有美的吧？」黃捷認為「政治人物很常被討厭」，有人說她染的髮色很像+9、妝很濃、聲音不好聽，或言行舉止不符合對方審美，但她覺得這些外在種種都無所謂，「重要的還是工作表現上能不能獲得認同，這我覺得才是自己想要對自己的肯定」。

因參與學運而投入政治，但也為此而在台大研究所兩度休學，與家人政治光譜大不同的黃捷說「我跟我爸媽的政治立場不一樣」。視網膜問她「有吵到跟爸媽要斷絕關係嗎？」，黃捷老實表示，過去因年金改革、同婚等議題「社會進行大型的改革的時候，立場不同真的超容易吵架的」，但家人間會自尋默契「餐桌上不談這些事情」，她還說「我就默默吃我的飯，然後去投下我支持同婚的這張票」。

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