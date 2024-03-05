綠黨團批藍白國會改革違憲　將提對案「更全面、進步、合理可行」

▲立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團、民眾黨團近日都提出國會改革版本，對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（5日）表示，國會改革非國會擴權，國民黨跟民眾黨提出相關法案，非常遺憾藍白兩黨都提出違憲、反民主，更讓社會難以接受的法案，民進黨一在強調權責相符是國會改革核心，不能只談擴權，而不談問政課責，這是針對性、選擇性修法，既然已經提出，也會依程序讓他付委，希望委員會審查過程中法理越辯越明。

吳思瑤也提到，自己身兼國會改革小組召集人，民進黨團版的國會改革草案正在強化與專家、黨團成員的意見彙整，與在野黨針對性、違憲的修法不同，民進黨推出的國會改革絕對會是全面性、進步性、合理可行的改革方案，會從議事、組織、國會空間等，全方位面向探討國會改革，這是非常大的範圍，「當然我們的法案也絕對是優於國民黨、民眾黨的法案。」

對於藍營推「藐視國會罪」，吳思瑤表示，若用刑法來課責，不只讓形式犯罪入罪化的方式，在法理上有違比例原則，在實際執行面更難以認定，怎樣的答詢叫反質詢？這都來自藍白兩黨的無限膨脹自身權利，他們動輒以上對下的關係，認為官員不能針對政策辯論，這真的是反民主、違憲的主張，難道立法院要求官員不能為政策說明辯護？只要官員回答不如你意，就要把他送辦、罰錢，還要有刑責？

吳思瑤痛批，國民黨、民眾黨委員這段時間在立法院的問政，是法盲、理盲、科學盲，無法自我課責，還不斷提出國會擴權的改革版本，民進黨非常遺憾，但是我們會提出最進步、符合民主、合法合憲的國會改革方案。她也說，若現在國會問政都「黃國昌化」、「徐巧芯化」，那制定「藐視官員罪」才是最迫切的。