1天連收3封恐嚇信！黃捷提告　高市警局成立專案小組偵辦

▲黃捷今天上午連續收到三封恐嚇信件。（圖／黃捷提供）

記者吳奕靖／高雄報導

立法委員黃捷被恐嚇，高雄市警察局苓雅分局表示服務處主任已經在今天（5日）上午9點半到分局提告恐嚇以及恐嚇取財，目前已經跟刑大科偵隊成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，積極調閱相關電磁資料追查偵辦中，同時將加強委員服務處守望及巡邏安全維護。

民進黨立委黃捷今（5）日也表示，一早又收到恐嚇信，威脅她與團隊的人身安全，更附上一張子彈照，恐嚇意味濃厚，「我已經報警。這個帳號名字是桃園地檢署檢察長名字俞秀端，匯款帳戶信箱則是高雄市政府觀光局長員高閔琳帳號，顯然是冒名恐嚇」。

▲黃捷今天上午連續收到三封恐嚇信件。（圖／黃捷提供）



黃捷今天上午表示，今早在她的信箱收到電子恐嚇信，要脅自己與團隊的人身安全，附上子彈照，恐嚇意味濃厚，此名經查為桃園地檢署俞秀端檢察長，特別冒名檢察長，更有挑釁之意，連續收到恐嚇信，確實不可輕忽，目前她已向警方報案，也請團隊務必留意安全。

然而，黃捷上午公布恐嚇信惡行後，對方竟繼續寄信恐嚇，其中一封信冒名「台灣桃園地方檢察署首長信箱」寄到黃捷的信箱，預告「10顆定時炸彈已經安裝在桃園機場，下午1點，引爆炸彈」；第二封信則再度以俞秀端的名義，貼出一張多疊現金照片並指：「報警只會讓你們所有人更快的在閻王爺那裡報名，警察局我們賄了十多萬，你以為警察會幫誰？」