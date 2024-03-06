黃捷、羅智強收到恐嚇信　沈富雄曝藏鏡人目的：上當了

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委羅智強、民進黨立委黃捷日前皆表示收到恐嚇訊息，引發各界關注。前立委沈富雄認為，寄恐嚇信的人應該是要蹭名聲，因為羅智強和黃捷在各自黨派裡聲量較高，既然如此，不如低調交給相關單位處理，大動作公告周知反而會「上當」。

▲黃捷收到3封恐嚇信。（資料照／記者屠惠剛攝）

羅智強2日在臉書發文表示收到炸彈恐嚇訊息，對方揚言要炸立法院長韓國瑜及其家人，還有立法院，他已經向警方報案，也請立法院同僚注意安全。接著，黃捷也在5日表示收到附上「子彈照」的勒索恐嚇信，沒想到報警之後又收到2封，其中1封信件的內容提到，「10顆定時炸彈已經安裝在桃園機場」。

目前，羅智強的部分已由台北市中正一分局受理追查，不排除恐嚇信IP位置來自境外；黃捷的部分則由高雄市刑大科偵隊成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦。

▲羅智強也收到恐嚇訊息。（資料照／記者屠惠剛攝）

前立委沈富雄5日在政論節目「少康戰情室」中提及此事，他直言要嘗試當一下隔空福爾摩斯、隔空偵探，此次收到恐嚇訊息的人，有藍的也有綠的，所以沒有黨派的仇恨，而羅智強和黃捷有1個共同特點，他們在各自黨派裡頭的聲量，目前都是非常高的，這些寄恐嚇信的人不見得是要錢，「他們是要出來讓人家知道，要名聲就對了。」

沈富雄指出，幕後藏鏡人想蹭羅智強和黃捷，看能不能獲得名聲，既然是這樣的話，他覺得任何當事人收到這種信，最好馬上移交給相關單位處理，自己保持低調，不必公告周知，「因為這樣的話你就上當了」。