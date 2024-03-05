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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翻船事件談判破裂　陳建仁：檢調釐清真相後「該道歉就道歉」

▲▼陳建仁 海洋委員會主委管碧玲 立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁（左）與海委會主委管碧玲（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國快艇翻覆案發生後，雙方進行15次協商未果，陸方協商代表及家屬今（5日）下午返中。對此，行政院長陳建仁下午在立法院會答詢時表示，此事件要按照檢察官偵查釐清真相，結果出爐若有錯該道歉就道歉，該賠償就賠償，要等檢調結果做出最後決定。

民進黨立委李昆澤今天下午質詢時，關切有關陸方不滿台灣方面沒人願意承擔，連一句最簡單的道歉都沒有，更說「相關後果由民進黨當局負責」等語。對此陳揆重申，中國三無快艇進入海域，海巡署進行查緝驅離是依法處理，對於不幸溺斃事件感到遺憾，已請海委會、海巡署跟受害者家屬做好溝通，讓家屬可以得到最好撫慰。

陳建仁表示，台灣是自由民主法治國家，此事件證據要按照檢察官偵查才能知道真相，有真相該道歉就道歉，該賠償就賠償，要等檢調結果做最後決定，希望專業的人做相關事件判定，尊重司法，依法辦理。

此外，海委會主委管碧玲也提出4點說明：第一，此事件雙方認定落差大，應透過中立司法機關釐清責任，毋枉毋縱；第二，優先撫慰家屬，對家屬提供關懷及實質協助；第三，對此事件感到遺憾，也知道家屬痛苦，因此，已在第一時間安排海巡署副署長對無錄影帶公開道歉，也指派海巡署長上香，對亡者表達歉意；第四，對於遺體與船隻發回部分，承諾在司法體系完成必要調查後，會儘快依照家屬意願，給予協助。

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