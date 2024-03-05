揭穿黃國昌「先學看月曆」盲點　沈伯洋：建議成立作秀小組

▲民進黨立委沈伯洋，圖非文中所述新聞事件。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

藍白兩黨提案要求成立「金門陸船翻覆案調閱小組」，民進黨團幹事長吳思瑤指出，立法院不能針對偵查中的案件調閱相關證卷，遭民眾黨團總召黃國昌反批「法學常識完全不及格」。不過，曾是補習班《刑法》名師的民進黨立委沈伯洋指出，釋字729號規定立院不能調閱偵查中的卷證，至於民眾黨說2013年民進黨也有提案，但當時還沒有釋字729號。

沈伯洋今天透過社群平台Threads表示，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊委員今天針對海巡事件成立調查小組一事，要吳思瑤多讀法律。他認為，第一，釋字729號明白規定，偵查中的卷證，立法院不能調閱，民眾黨說，說不能調閱，又不代表不能成立調閱小組，完全就是在玩文字遊戲。

沈伯洋指出，第二，民眾黨提出，2013年民進黨也有提案成立調閱小組，但是，2013年還沒有釋字729號，「叫我們多讀法律？但你們可能要先學會看月曆」。他也在留言酸說，「建議成立作秀小組，謝謝」。

釋字第729號於2015年5月公布，針對「立法院得否調閱檢察機關之偵查卷證」爭點，解釋文指出，檢察機關代表國家進行犯罪之偵查與追訴，基於權力分立與制衡原則，且為保障檢察機關獨立行使職權，對於偵查中之案件，立法院自不得向其調閱相關卷證。

▲民進黨立委沈伯洋隔空酸民眾黨立委黃國昌與黃珊珊。（圖／翻攝自沈伯洋Threads）