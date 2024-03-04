國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

▲新北女力綻放藝術饗宴。（圖／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

3月8日是一年一度的國際婦女節，在這個專屬於女性的節日，新北市政府於3月8日至3月10日在新北市政府市民廣場，將舉辦「新北女力綻放藝術饗宴」活動與市民朋友一起歡度婦女節，邀請新北市交響樂團以及眾多天后級歌手：官靈芝、許景淳、金智娟、趙詠華、李翊君、王彩樺、梁舒涵及温嵐等重量級演唱會卡司，帶來美聲及動感的精采演出！

新北市文化局表示，3天活動期間，每天都有特色主題節目，囊括跨界女力、深情女力及動感女力，各有代表性女性藝人歌手演出。第一天為「跨界女力：由新北市交響樂團與客家歌后官靈芝、傳統碰撞流行女聲許景淳獻上的音樂盛宴」；第二天為「深情女力：由搖滾女聲金智娟、浪漫女聲趙詠華及情歌傳唱天后李翊君，帶民眾透過歌聲治癒內心」；第三天則是「動感女力：由新生代演員梁舒涵、動感天后王彩樺及實力派歌手温嵐，帶來一連串動感舞曲」。

一連三天的「新北女力綻放藝術饗宴」除了有音樂會和歌手演唱，還有藝文市集，將有來自百工百業的女性職人體驗攤位、市集，展現女性創造力、活力和魅力，好吃好玩應有盡有，歡迎闔家參與。更多活動訊息可上「新北市文化局」官網及「新北市文化局」臉書粉專查詢。

● 活動資訊

日期｜3月8日（星期五）18時30分

地點｜新北市政府市民廣場

時間｜新北市交響樂團／官靈芝／許景淳

日期｜3月9日（星期六）14時

地點｜新北市政府市民廣場

時間｜親子瑜伽／OPEN！家族見面會／金智娟／趙詠華／李翊君

日期｜3月10日（星期日）14時

地點｜新北市政府市民廣場

時間｜親子律動／OPEN！家族見面會／王彩樺／梁舒涵／温嵐