點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（4）日上午在市議會受訪時指出，在本市花費7億元興建的城際轉運站，權利金是一年50萬元，才是圖利廠商最顯然的案例。謝國樑強調，將把轄下所有的公共建設攤在陽光下檢視，透過議會的討論，將是非黑白清楚呈現給社會大眾。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑出席基隆市議會臨時會前受訪指出，對方從一開始說權利金只有1500萬、投資金額1.5億，都是完全不實的指控，只要對方抹黑指控錯誤失敗後，即立刻捏造其他假議題，再次進行不實抹黑，以上議題內容，都將提議會說清楚講明白。

謝國樑指出，若要指控圖利，最明顯的案例就是前市府花了7億多公帑，興建基隆城際轉運站，它跟東岸一樣都是在最精華的地段，也在火車站南站跟北站的中間，但轉運站的權利金是一年50萬，到了後面7年權利金也只有200萬元，花了7億多興建的政府設施，號稱是火車站的東岸的城際轉運站，怎麼會只有50萬的固定權利金？就算過了幾年以後最多也到200萬，若此非圖利，什麼才叫圖利？

謝國樑強調，如果外界要執著於媒體回饋金的種類、金額、年限等細節資訊，交通處及政風處也會細究前市府，是如何在城際轉運站支出7億多元，卻只訂定50萬元的權利金，對照目前東岸商場的標案金額與權利金，差距甚大，完全不符比例原則。

謝國樑也呼籲，將基隆公共建設攤在陽光下，期待各界共同發揮監督力量共同檢視，也希望能夠透過議會的討論，把是非黑白清楚呈現在社會大眾面前。