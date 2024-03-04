　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（4）日上午在市議會受訪時指出，在本市花費7億元興建的城際轉運站，權利金是一年50萬元，才是圖利廠商最顯然的案例。謝國樑強調，將把轄下所有的公共建設攤在陽光下檢視，透過議會的討論，將是非黑白清楚呈現給社會大眾。

▲基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市長謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

謝國樑出席基隆市議會臨時會前受訪指出，對方從一開始說權利金只有1500萬、投資金額1.5億，都是完全不實的指控，只要對方抹黑指控錯誤失敗後，即立刻捏造其他假議題，再次進行不實抹黑，以上議題內容，都將提議會說清楚講明白。

謝國樑指出，若要指控圖利，最明顯的案例就是前市府花了7億多公帑，興建基隆城際轉運站，它跟東岸一樣都是在最精華的地段，也在火車站南站跟北站的中間，但轉運站的權利金是一年50萬，到了後面7年權利金也只有200萬元，花了7億多興建的政府設施，號稱是火車站的東岸的城際轉運站，怎麼會只有50萬的固定權利金？就算過了幾年以後最多也到200萬，若此非圖利，什麼才叫圖利？

謝國樑強調，如果外界要執著於媒體回饋金的種類、金額、年限等細節資訊，交通處及政風處也會細究前市府，是如何在城際轉運站支出7億多元，卻只訂定50萬元的權利金，對照目前東岸商場的標案金額與權利金，差距甚大，完全不符比例原則。

謝國樑也呼籲，將基隆公共建設攤在陽光下，期待各界共同發揮監督力量共同檢視，也希望能夠透過議會的討論，把是非黑白清楚呈現在社會大眾面前。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

►基隆400年特輯開篇章　在地文史單彥博暢談市區變化

►新北瑞芳BMW撞山壁「四輪朝天」　駕駛自行脫困...滿頭血急送醫

►新北男騎車搖搖晃晃！金山實習警廣播追捕攔停　原因竟是酒駕

ET快訊
力積電赴印度蓋晶圓廠　黃崇仁爆料：蔡總統叫我去
越南最大規模詐騙　女首富張美蘭「詐貸1.29兆」恐判死
快訊／李強答記者問走入歷史！　陸兩會「不再舉行」總理記者會　
快訊／大S罕露面「全身黑包緊」！　緊牽具俊曄哀悼小S公公
一家5口車禍4死　9歲兒倖存：我們天堂再聚，別再丟下我好嗎
遭7男性侵2小時！重機網美淚訴「有人圍觀」　西班牙、巴西介入
小黃司機挺「微罪不記點」　工會：駕駛生計也是一條命
活青蛙「身體長蘑菇」　科學家震撼：全球第1次發現
快訊／大港女神揭曉　滿島光首次登台獻唱
饒舌歌手染HPV「濫交73砲友」！激戰床照瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

司法委員會格局怪　傅崐萁要立院總務處「搬2張桌子來」：就這麼簡單

台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

首還原經過！陸快艇飆40節「高速大轉彎」　僅左舷有明顯撞擊點

為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

農業廢棄物如何變黃金　張麗善訪AGRI SMILE觀摩日本新技術　

HPV引頭頸癌男是女9倍　藍綠白喊話賴清德：國中男納HPV公費疫苗

韓國瑜將出手抓弊？　柯志恩分析：應已掌握立院一些訊息

遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

加強防護！台南警巡邏車擋門　花蓮分局「停3機車防撞」挨轟

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

台南草鴞寶寶遭7浪犬攻擊　2親鳥悲痛叼屍體離開巢穴

正妹大胃王狂嗑13碗拉麵　輕鬆擊敗3男：還有點餓

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

司法委員會格局怪　傅崐萁要立院總務處「搬2張桌子來」：就這麼簡單

台灣生醫產業鏈成形！　蔡英文：成功拓展國際生醫商機

首還原經過！陸快艇飆40節「高速大轉彎」　僅左舷有明顯撞擊點

為專報名稱吵翻天　洪申翰：「撞船案」三字是陷我方於不義

農業廢棄物如何變黃金　張麗善訪AGRI SMILE觀摩日本新技術　

HPV引頭頸癌男是女9倍　藍綠白喊話賴清德：國中男納HPV公費疫苗

韓國瑜將出手抓弊？　柯志恩分析：應已掌握立院一些訊息

遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

法律高材女爭家產「冒母簽2500萬本票」　揪出男友爸爸搞鬼

台南安平　崑大時尚系登德陽艦演出「軍艦甲板時尚秀」　

Whoscall年度報告出爐　璀繳水電、小額借貸成詐騙隱患

重機沒保險挨罰？陳為民收「監理站罰單」開罵　證據曝光被揪1細節打臉

15歲跆拳少年比賽完拖行李走夜路　貼心舉動讓巡警載他回家

關穎下衣失蹤洩逆天美腿！　學小孩趴沙發POSE太犯規…網：美炸了

力積電赴印度關鍵　黃崇仁曝「蔡總統叫我去」

3年侵犯朋友的女兒14次！手機存70張不雅照　色大叔下場曝

海底撈「血旺調味料」含蘇丹紅　藍委轟衛福部：架上都還買得到

陳勢安「走心設計」深V露胸肌　新專輯藏驚喜翻唱

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

政治熱門新聞

傳訊「原住民拔擢」　管碧玲指邏輯錯誤

韓國瑜商界春酒誤喝「熱茶混威士忌」　葉元之：很詭異

爆管碧玲傳訊「海巡原住民比例高」　高金素梅怒：竟想「交換」？

內政委員會朝野吵程序戰20分鐘　藍籲道歉、綠喊「改名有前例」

交通部討論記點新制！路權團體不排除再上街

指陸霸凌台灣　綠：藍屁都不敢放一聲

遭新科藍委猛轟竟口誤自稱「本席」　管碧玲：台灣政治不好搞

揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

民進黨想鬧大金門翻船案？　郭正亮分析「背後圖謀」

管碧玲明專報　綠盼理性探討：我們幹嘛杯葛？

管碧玲3分鐘報告　定調「三無船舶越界」

她曝：管碧玲認摸記者臉「不妥需檢討」

陳其邁接連邀國際巨星、黃色小鴨　年輕人有感！滿意度達88%

金門協商再破局　王定宇：中國談判要台灣海巡人員到中國接受訊問

更多熱門

相關新聞

警政署大掃黑　抄查12改槍廠扣77黑槍

警政署大掃黑　抄查12改槍廠扣77黑槍

春節期間台北市西門町街頭發生黑幫當街爆發4人槍戰送醫案件，警方為打擊幫派犯罪組織擁槍恣意施暴之囂張氣焰，警政署聯合台灣高等檢察署自2024年2月19日起至2月29日止，針對幫派暴力與相關衍生犯罪，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，除偵破該起矚目槍擊案件，並擴大掃蕩幫派賴以為生之行業處所、聚焦打擊關聯分子。

後座長腿閨密沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕

後座長腿閨密沒戴安全帽　女騎士被揪酒駕

5萬元放機車置物箱忘鎖　老公醫藥費被偷

5萬元放機車置物箱忘鎖　老公醫藥費被偷

基隆警殉職　警政署長：通盤考量駐地維安

基隆警殉職　警政署長：通盤考量駐地維安

巡路員爸願接受簡母賠償：金額多少無所謂

巡路員爸願接受簡母賠償：金額多少無所謂

關鍵字：

基隆城際轉運站謝國樑影音

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

健身辣妹控遭業務撿屍　減一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

張洪量愛妻離世！「換肝1年惡化」演唱會痛哭失聲

《周處》原型是他！曾是槍擊要犯

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

一家5口車禍4死車頭撞爛　9歲男童獨活

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

更多

最夯影音

更多
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面