新北美樂地2.0公有地活化　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

▲新北土城裕華街公有地透過「新北美樂地2.0」專案改善後，搖身一變為44格免費機車停車格。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「新北美樂地2.0」改善成果豐富，最近在土城區裕華街、永豐路兩處公有地完成活化。改善前長期遭私人堆置雜物或車輛違停占用，經市府跨局處機關攜手合作下，活化為免費機車停車格、YouBike站，紓解地方停車空間不足壓力，提升當地生活機能，展現土地活化的多元效益。

養工處表示，位於土城區裕華街一處面積約475平方公尺的空地，長期遭垃圾及廢棄物堆置，嚴重影響市容景觀，考量附近住宅區機車停車需求多，因此養工處邀集交通局及土城區公所等單位，攜手合作改善停車空間不足問題，排除公有土地被占用現況，依地方民眾需求，完成老舊鋪面改善並劃設標線，搖身一變為43個免費機車停車格及1個無障礙機車停車位。本工程經費約57萬元，整體工程已於1月底完工啟用。

▲土城永豐路公有地長期遭民眾私設停車場占用，新北市政府養工處透過「新北美樂地2.0」專案，攜手交通局及公所等單位，增設15格免費機車停車格及Ubike站，提升居民生活機能。

養工處指出，近期土城區另1件完成土地活化的地點位於永豐路上，面積約500平方公尺的閒置公有地，當地里長及居民反映該處長期遭民眾私設停車場占用，環境凌亂。因此，養工處邀集交通局及土城區公所等相關單位會勘，考量鄰近住宅區機車停車需求量大，且周邊尚無設置YouBike站提供搭乘公車民眾轉乘使用，養工處重新辦理臨接永豐路路段道路銑鋪，並由交通局增設YouBike站及增設15格免費機車停車格，串聯整體通行路廊，提升交通便利性。本案工程經費約270萬元，鋪面工程已先於1月底完工，而YouBike站也於2月底開放民眾使用。

工務局長祝惠美強調，「新北美樂地2.0」專案，以「使用代替管理」進行公有地活化，透過跨機關合作將閒置或遭占用的公有土地活化為公共設施，使公部門管理的土地發揮最大公共效益以造福市民。本次兩件美樂地活化案完工後，不僅解決公有土地閒置及環境遭亂問題，也改善當地機車停放需求，創造出更優質的生活環境，未來將持續秉持此一施政理念，發揮土地最大效益，打造新北宜居城。