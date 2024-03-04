性別平等工作法修法3／8上路　新北製海報助企業建立申訴管道

▲性別平等工作法修法3月8日上路，新北市勞工局特製海報助企業建立申訴管道。（圖／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

《性別平等工作法》大幅修正，將於3月8日正式施行。新法規定員工規模10-30人的事業單位也需建立性騷擾申訴管道，考量新北市轄內多為中小企業，新北市勞工局除完成「性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範」參考範本，也印製「嚴禁職場性騷擾」宣導海報，方便事業單位下載索取，促進勞工瞭解申訴管道，亦可協助雇主遵守法令，同時強化防治職場性騷擾的決心。

此外，勞工局也備有性別意識的專家人才庫，當事業單位遭遇重大職場性騷擾事件申訴時，可協助公司迅速組成專業調查小組介入處理。至於性騷擾行為人為最高負責人，新法授權被害人得直接向地方政府提起申訴，勞工局也將以最快速度啟動調查程序，還給被騷擾勞工應有權益。

▲嚴禁職場性騷擾海報。

勞工局長陳瑞嘉進一步說明，過去性工法要求雇主於知悉性騷擾情形時，應採取「立即有效的糾正及補救措施」，但究竟何種措施才是立即有效，實務見解仍有歧異，導致雇主無所適從。本次修法針對性騷申訴，明訂應採取避免申訴人再次受騷擾的隔離措施、啟動調查、或先停止具權勢地位行為人的職務，對於調查屬實且情節重大者，亦可逕行解僱。

另外，像過去性騷擾的行為人如果是最高負責人，法令僅要求事業單位內部處理申訴救濟，並不符國民法律感情，難取信被害人，被害人亦無從獲得平復，新法則直接授權被害人得直接向地方政府提起申訴，甚至不服雇主的調查或懲戒結果，同樣也賦予當事人向勞政機關申訴的權利。

有關「嚴禁職場性騷擾」宣導海報，與「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒規範」參考範本電子檔，事業單位皆可於「新北勞動雲」的「雇主職場性騷擾防治義務專區」下載。另自3月5日起，歡迎至「新北29區就業服務站台」以及勞工局、勞動檢查處服務台索取。杜絕職場性騷擾，你我都有責！