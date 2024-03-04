汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

▲石綿建材廢棄物。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

石綿早期被廣泛應用於建材，但若經不當拆除或破碎而吸入飛散的石綿纖維，將導致健康風險，因此自1989年起已被公告列管為毒性化學物質。新北市環保局訂定2024年度新北市家戶石綿建材廢棄物補助計畫，如市民家中尚有使用老舊石綿建材、且有清除處理需求者，即日起至2024年10月31日前可申請石綿建材廢棄物清除處理補助，環保局將安排業者協助清理拆除後之含石綿建材廢棄物，方便民眾清理並維護新北市環境安全。

環保局表示，石綿被公告列管為毒性化學物質後，各機關陸續公布禁用規定，民眾家中若有石綿建材清除處理需求，常面臨高額的處理費用。為此，環保局特別向環境部化學物質管理署爭取經費並訂定補助計畫，民眾可提出相關資料向環保局提出申請，審核通過後環保局將提供免費包材，並安排清理業者進行後續石綿建材廢棄物清除處理工作。

▲新北市環保局協助民眾清運石綿建材廢棄物。

環保局補充，只要於新北市境內建築物且為民眾私有住宅、個人農業設施（無畜牧場、飼養登記證）、寺廟、教堂等非屬廢棄物清理法第2條規定事業者，其拆除後之含石綿建材(如石棉瓦、石綿浪板等)，經環保局審查核可後，即符合補助資格。即日起至113年10月31日(或補助經費用罄前)，符合資格且有需求的市民可向環保局提出申請，相關資訊可至「新北市環保局」官網查詢或填寫「石綿建材拆除意願回覆」線上表單：https://reurl.cc/qrXGZg，或撥打專線電話：0800-286-856詢問。

環保局也提醒，民眾家中如有石綿建材需拆除，應委託合法營造業或拆除業者，且拆除過程應採取安全措施，並保持石綿建材完整性，避免破碎造成粉塵飛散。