謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第三分局八堵分駐所在2月29日晚間遭人駕車衝撞，造成員警1死1傷，市長謝國樑除在當晚立即趕到醫院探視及關切，今（3日）上午也低調前往分駐所慰問其他員警，謝國樑指示警方要加強廳舍安全設施，並提醒警第二分局正濱派出所也有類似地形，請警察局要設置阻絕設備，避免悲劇重演。

▲基隆市長謝國樑（右2）上午在警察局長翁群能（左2）陪同下前往八堵分駐所。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

家住新北市的簡姓男子2月29日駕駛偷來的小貨車衝入八堵分駐所，造成員警蘇昱鴻送醫後不治、廖姓女警受傷，謝國樑當晚獲報後，馬上趕到醫院探視，對於員警的傷亡表示遺憾不捨，並指示警察局長翁群能務必要全力協助家屬後續相關撫卹事宜。

謝國樑上午在警察局長翁群能的陪同下，前往八堵分駐所向所長鄧毓薰及所有員警表達慰問及關心，希望員警們的士氣不要因此受到影響，並表示當晚在場的廖姓女警雖然只有受到外傷，但目睹經過仍可能造成心理陰影，請警局務必加強對廖姓警員心理諮商輔導。

此外，為防範類似事件重演，警察局已經在八堵分駐所門口設置防撞石墩作為阻絕設備，對此，謝國樑表示肯定，但也指示要以彩繪方式美化，並提醒警第二分局正濱派出所也有類似地形，請警察局要設置阻絕設備。

▲▼謝國樑（左）前往八堵分駐所慰問員警。基隆警八堵分駐所長鄧毓薰（中）、基隆警察局長翁群能（右）。

▼八堵分駐所門口設置防撞石墩作為阻絕設備。