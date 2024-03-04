提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

▲新北首推童軍新三五SDGs永續行動。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府3日於新泰國中舉辦童軍節慶祝大會，各校共3000名大小童軍共襄盛舉，副市長劉和然到場進行童軍團大檢閱，並與童軍一同宣布啟動「新北童軍新三五SDGs行動」，宣示力行永續發展、成為世界公民。此外，也表揚23團績優童軍團、服務員銅鹿工作獎章、優秀童軍獎章等獎項，肯定卓越貢獻與傑出的表現。

劉和然表示，新北一直是全國童軍教育領頭羊，2015年率先達到「校校有童軍」，2023年已有627團1萬多位童軍，為全國之冠。日前教育部公布童軍績優評選，新北市囊括17項獲獎，連續5屆蟬聯獲獎全國第一之縣市，都是各校童軍伙伴努力付出的成果。

另外，為響應聯合國2030永續發展目標及世界童軍運動組織美好世界架構，新北市今年起首推童軍「新三五SDGs行動」，讓三五童軍節不只是單一節日，而是透過三個「5」—「推動永續發展目標5大主軸」、「認證新北市永續發展徽章5千枚」及「永續發展SDGs服務學習累積5萬小時以上」，團結各校童軍將環境永續行動落入日常，共建世界童軍運動中的美好世界。

▲新北市副市長劉和然（右2）參與新北童軍新三五SDGs行動啟動儀式。

在永續發展5大主軸方面，聚焦SDGs-5性別平等、10減少不平等、13氣候行動、14保育海洋生態及15保育陸域生態等五項SDGs目標實踐，並由新北市童軍會推出永續發展認證徽章，推動各校童軍團積極實踐5大目標服務，規劃每人10小時以上可申請認證，預計2024年達到5000人次童軍認證獲頒永續發展徽章，鼓勵新北童軍伙伴持續投入永續發展服務學習，預計2024年累積5萬小時以上。

獲頒銅鹿獎章的竹圍高中主任林義舜說，參加童軍運動以來，他一直以「諾言、規律、銘言」為核心，以「小隊制度、徽章制度、榮譽制度」為方法，帶領每位童軍學習「品德、健康、服務、技能」，希望孩子們逐步成長為健全公民。

參與慶祝大會的新泰國中8年級黃文儀同學表示，自己從服務學習和參與童軍活動中變勇敢了，也在小隊合作中漸漸學到與人相處的方法。同樣是8年級的李昀芸同學則表示，喜歡跟童軍伙伴一起露營和服務，將快樂傳給他人，也很期待能夠跟夥伴們一起力行永續發展服務，讓地球更美好！

教育局長張明文表示，新北市自2023年起推動「童軍四年旗艦計畫」，在教材研發方面，每年出版童軍教材，累計已首創「童軍歌曲300首」等5套教材，今年將持續發表；在營地建設方面，已更新正德國中營地設備，今年將改善石碇高中及龜山國小營地，提供各校使用。

張明文說，在國際交流方面，帶領童軍參加2023世界童軍大露營，並與日本童軍團體簽訂交流協定，而今年推動「新三五SDGs行動」，培養童軍具備國際視野，成為積極主動的世界公民，與世界童軍一起為全球環境永續貢獻心力。