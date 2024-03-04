　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

▲新北提前慶祝童軍節　首推新三五SDGs永續行動。（圖／新北市教育局提供）

▲新北首推童軍新三五SDGs永續行動。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府3日於新泰國中舉辦童軍節慶祝大會，各校共3000名大小童軍共襄盛舉，副市長劉和然到場進行童軍團大檢閱，並與童軍一同宣布啟動「新北童軍新三五SDGs行動」，宣示力行永續發展、成為世界公民。此外，也表揚23團績優童軍團、服務員銅鹿工作獎章、優秀童軍獎章等獎項，肯定卓越貢獻與傑出的表現。

劉和然表示，新北一直是全國童軍教育領頭羊，2015年率先達到「校校有童軍」，2023年已有627團1萬多位童軍，為全國之冠。日前教育部公布童軍績優評選，新北市囊括17項獲獎，連續5屆蟬聯獲獎全國第一之縣市，都是各校童軍伙伴努力付出的成果。

另外，為響應聯合國2030永續發展目標及世界童軍運動組織美好世界架構，新北市今年起首推童軍「新三五SDGs行動」，讓三五童軍節不只是單一節日，而是透過三個「5」—「推動永續發展目標5大主軸」、「認證新北市永續發展徽章5千枚」及「永續發展SDGs服務學習累積5萬小時以上」，團結各校童軍將環境永續行動落入日常，共建世界童軍運動中的美好世界。

▲新北提前慶祝童軍節　首推新三五SDGs永續行動。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市副市長劉和然（右2）參與新北童軍新三五SDGs行動啟動儀式。

在永續發展5大主軸方面，聚焦SDGs-5性別平等、10減少不平等、13氣候行動、14保育海洋生態及15保育陸域生態等五項SDGs目標實踐，並由新北市童軍會推出永續發展認證徽章，推動各校童軍團積極實踐5大目標服務，規劃每人10小時以上可申請認證，預計2024年達到5000人次童軍認證獲頒永續發展徽章，鼓勵新北童軍伙伴持續投入永續發展服務學習，預計2024年累積5萬小時以上。

獲頒銅鹿獎章的竹圍高中主任林義舜說，參加童軍運動以來，他一直以「諾言、規律、銘言」為核心，以「小隊制度、徽章制度、榮譽制度」為方法，帶領每位童軍學習「品德、健康、服務、技能」，希望孩子們逐步成長為健全公民。

參與慶祝大會的新泰國中8年級黃文儀同學表示，自己從服務學習和參與童軍活動中變勇敢了，也在小隊合作中漸漸學到與人相處的方法。同樣是8年級的李昀芸同學則表示，喜歡跟童軍伙伴一起露營和服務，將快樂傳給他人，也很期待能夠跟夥伴們一起力行永續發展服務，讓地球更美好！

教育局長張明文表示，新北市自2023年起推動「童軍四年旗艦計畫」，在教材研發方面，每年出版童軍教材，累計已首創「童軍歌曲300首」等5套教材，今年將持續發表；在營地建設方面，已更新正德國中營地設備，今年將改善石碇高中及龜山國小營地，提供各校使用。

張明文說，在國際交流方面，帶領童軍參加2023世界童軍大露營，並與日本童軍團體簽訂交流協定，而今年推動「新三五SDGs行動」，培養童軍具備國際視野，成為積極主動的世界公民，與世界童軍一起為全球環境永續貢獻心力。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►快訊／基隆男路邊除草遭電擊！腹部30cm燒傷痕跡　送醫不治

►點名城際轉運站涉圖利廠商　謝國樑：所有公共建設攤在陽光下

►謝國樑慰問基隆警八堵分駐所員警　指示加強廳舍安全設施

►新北男騎車搖搖晃晃！金山實習警廣播追捕攔停　原因竟是酒駕

ET快訊
實測168瘦12kg！女醫「不挨餓2招」全說了
工程師染新冠暴瘦10Kg　醫：嚴重有生命危險
神仙組合！　Lisa現身新加坡演唱會「同框泰勒絲」
快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起
女大生打桌球「上下跳動」！網一看狂讚：很彈很跳
快訊／大貨車輪胎脫落砸死基隆男　司機找到了
4月兵剛結訓喊「3千讚簽志願役」　熱心網友湧入狂讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

性別平等工作法修法3／8上路　新北製海報助企業建立申訴管道

新北美樂地2.0公有地活化　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

世界蘭展上萬株蘭花爭奇鬥艷　狐貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

煮食不慎易釀祝融　南消四大呼籲謹記人離火熄原則

流感疫苗接種對象擴大　桃園呼籲市民踴躍接種

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

不滿運將臨停擋直行路線！　刺青男持2球棒叫囂嗆輸贏

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

汰換石綿建材廢棄物耗費高　新北環保局補助10月底截止

性別平等工作法修法3／8上路　新北製海報助企業建立申訴管道

新北美樂地2.0公有地活化　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

世界蘭展上萬株蘭花爭奇鬥艷　狐貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

煮食不慎易釀祝融　南消四大呼籲謹記人離火熄原則

流感疫苗接種對象擴大　桃園呼籲市民踴躍接種

張致恒「IG發收款帳號」被酸乞討！認了生小孩前沒想好：照顧不了

國際婦女節！新北女力綻放藝術饗宴　3／8起歌手接力開唱

《炸裂吧！女孩》總決賽前爆意外！孫尤安不慎「撞到頭跟尾椎」帶傷上陣

政大42分差痛電虎尾豪取6連勝　陳子威：專注在自己本身

實測168瘦12kg！女醫「不挨餓2招」全說了　澱粉沒有少

神仙組合！　Lisa現身新加坡演唱會「同框泰勒絲」嗨喊：Amazing

快訊／提早19小時！桃機南跑道維修工程完工了　今晚9時恢復起降

二手油輪與散裝船賣價處於十多年新高　慧洋今年最少賣五艘

提前慶祝童軍節　新北首推新三五SDGs永續行動

嚴立婷11歲兒子送親筆畫作當禮物　超強實力驚呆網：真的有天份

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

地方熱門新聞

銀行員急阻傷心人妻繳10萬「學費」

南投免費停車結束！改制20元／時

民宅起火住警器發揮成效避火劫

知名紀錄片導演吳軍投入中15選區議員補選　提爭取原民社宅

新創建設品牌熱銷8成　新案前進南屯單元五

雲林人口跌破66萬！縣府力推未婚聯誼

新北企業精典獎報名至4／10

世界蘭展貍尾蘭「佳佳樂」摘總冠軍

雲林鄉鎮長補選登記　綠營徵召林明正選虎尾鎮長

侵占相機欲變賣露餡遭逮南警通知失主領回　

衰捲辣椒粉風波　台中燒肉名店聲明

南消二大玉井分隊災後訪視呼籲居家防火

煮食不慎易釀祝融謹記人離火熄原則

新莊宮廟聯手捐雨衣　導護志工不怕雨淋

更多熱門

相關新聞

板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠

板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠

新北市政府水利局辦理「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第六標（支(分)管及用戶接管）」，於今年2月16日順利決標，將新增3266戶，施工範圍涵蓋浮洲橋以北、縱貫鐵路以南、環河西路以東及湳仔溝以西區域，完工後可提升板橋區接管率1.44％。

汰換石綿建材耗費高　新北補助10月底截止

汰換石綿建材耗費高　新北補助10月底截止

性平法修法3／8上路　新北製海報助申訴管道

性平法修法3／8上路　新北製海報助申訴管道

新北美樂地2.0　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

新北美樂地2.0　土城裕華街、永豐路打造免費機車格

行動治理前進中和　侯友宜：解決地方大小問題

行動治理前進中和　侯友宜：解決地方大小問題

關鍵字：

新北童軍節

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

大S靈堂待2小時陪妹摺蓮花！

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面