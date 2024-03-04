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新北板橋污水接管前進浮洲　新增3266戶受惠...預計2027年完工

▲新北板橋污水接管前進浮洲 新增3266戶受惠。（圖／新北市水利局提供）

▲施工人員將民眾生活污水接入污水下水道系統。（圖／示意照／新北市水利局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局辦理「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第六標（支(分)管及用戶接管）」，於今年2月16日順利決標，將新增3266戶，施工範圍涵蓋浮洲橋以北、縱貫鐵路以南、環河西路以東及湳仔溝以西區域，完工後可提升板橋區接管率1.44％。

水利局長宋德仁表示，污水建設為全國政策性計畫，在中央統籌分配下，終於爭取到浮洲地區第一個用戶接管工程，本標係銜接2022年竣工之板橋三期二標公共管網工程，屬用戶接管標案，工程範圍橫跨聚安里、大安里、復興里、龍安里、中山里、福安里共6里，將新增3266戶，預計2027年完工。

▲新北板橋污水接管前進浮洲 新增3266戶受惠。（圖／新北市水利局提供）

▲污水接管完成，後巷變得寬敞明亮舒適。（圖／示意照／新北市水利局提供）

宋德仁指出，板橋區為新北人口最多行政區，為了改善當地住戶生活環境，自2003年奉中央核定實施計畫後，展開第一期板橋地區污水下水道系統建設，經過20年的努力不懈，板橋接管戶數已將近20萬戶，接管率高達88.42％，有效改善湳仔溝及大漢溪的水質。

水利局表示，用戶接管施工前會先逐里召開大型說明會，說明施工期程及配合原則，並於後巷施工前再召開各後巷說明會及逐戶訪談，針對每條後巷個案說明，讓住戶充分了解施工方式及配合事項，同時也呼籲民眾積極配合工程，共同讓環境變得更好更舒適。

▲新北板橋污水接管前進浮洲 新增3266戶受惠。（圖／新北市水利局提供）

▲「新北市板橋地區污水下水道系統第三期工程第六標（支(分)管及用戶接管）」工程範圍圖。（圖／新北市水利局提供）

住在浮洲地區的陳小姐表示，過去有看到政府在附近路上做污水管線，聽到終於要來進行家戶的污水接管，真的非常開心，看見其它地方已經完成接管的樣子，非常乾淨又舒適，對政府快來施工充滿期待。

在打造親水景觀環境的同時，也需要削減污水源頭，減少污染排入河川，水利局將持續推動污水下水道建設，改善住家環境衛生及景觀市容，提升河川水質，如果大家有任何關於污水接管的問題，歡迎撥打免付費污水未納戶專線「0800-017-580（您要接-我幫您）」洽詢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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