鄭文燦視察桃園捷運棕線計畫　未來銜接迴龍站僅18分鐘

▲鄭文燦今天視察「桃園捷運棕線計畫」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

行政院副院長鄭文燦今（4）日前往桃園市視察「桃園捷運棕線計畫」，他表示，「捷運棕線計畫」已於3月1日獲行政院核定綜合規劃報告，未來將銜接桃北都會區捷運路網，至捷運中和新蘆線迴龍站僅需18分鐘，至台北市區更不到50分鐘，再加上鐵路、高鐵、捷運機場線、捷運三鶯線等大眾運輸系統，可望打造桃園及雙北成為「1小時生活圈」。

鄭文燦表示，他於桃園市長任內提出「三心六線」路網建設計畫，而擔任行政院副院長後亦持續協助推動該建設計畫。行政院已於去年12月29日及今年3月1日分別核定「桃園捷運綠線延伸中壢」及「桃園捷運棕線」綜合規劃報告，同時交通部捷運審查委員會亦已原則通過「捷運三鶯延伸八德」綜合規劃報告，後續將送國家發展委員會審議，未來可望達成「捷運成環，一車到底」的目標。

鄭文燦說明，桃園往返臺北及新北的通勤人口眾多，為利民眾通勤分流，因此今日視察的「桃園捷運棕線計畫」相當重要，未來完工後，捷運棕線將能銜接桃北都會區捷運路網，至捷運中和新蘆線迴龍站僅需18分鐘，至台北市區更不到50分鐘，另前往新北市板橋區的民眾也可搭乘臺鐵，可同時兼顧桃園溪南、溪北居民通勤需求。

鄭文燦進一步表示，交通部原先希望桃園捷運棕線以輕軌系統建設，但考量未來與桃園捷運棕線銜接的中和新蘆線及萬大樹林線均為中運量系統，經與交通部研商後，捷運棕線由輕軌系統改為中運量系統，經費增加81.21億元，此外，為符合地方居民需求，捷運棕線路線全長約11公里，其中高架段約5公里，另市區段6公里改採地下化，經費增加111.78億元。

鄭文燦指出，捷運棕線總經費共計456.49億元，中央負擔238.42億元，地方分擔218.07億元，扣除自償性經費126.52億元，桃園市政府在8年工期內僅需編列預算91.55億元，大幅降低市府財政負擔。

鄭文燦提到，捷運棕線共設置7個車站，請桃園市政府妥善規劃相關場站聯合開發事宜，包括BRH02桃園巨蛋站附近原屬國防部眷村的建國一村、BRH03站附近舊龜山區公所停車場等，均可納入聯合開發考量，透過導入民間資金投入都市建設，同步帶動地方發展。

此外，鄭文燦補充，桃園車站未來將成為捷運棕線、綠線及鐵路交會點，該車站轉乘路線等設計規劃也請市府審慎評估，期盼「捷運棕線」能成就未來桃園新站特區，讓桃園車站成為交通商業樞紐及都市生活核心。

鄭文燦進一步表示，「桃園捷運第二階段路網計畫」11條路線也陸續推動可行性規劃，其中「捷運青線」將串聯桃園、大竹、青埔等地區；另外，「捷運綠線延伸大溪」也正在可行性評估階段，期待未來第二階段捷運路線接續推動，打造更完善的交通路網。