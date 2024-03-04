危機解除！鄭文燦出手協調　社區醫院3／8不上街了

▲鄭文燦今天在行政院主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

「三班護病比」新制將於3月1日上路，但醫界浮現雜音，台灣社區醫院協會更宣布將在3月8日走上街頭。不過，行政院今（4）說明，行政院副院長鄭文燦今日主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」，回應台灣社區醫院協會訴求，雙方並達成7項共識，台灣社區醫院協會並停止3月8日的遊行陳抗活動。

為保障社區醫院及基層醫療人員權益，以及回應台灣社區醫院協會的政策訴求，鄭文燦今天在行政院主持「台灣社區醫院協會與衛生福利部政策溝通會議」，與協會代表深入溝通、具體對話，期盼共同謀求分級醫療制度的落實。

鄭文燦表示，他事前有向行政院長陳建仁報告，社區醫院關心夜班津貼及護理人力問題，陳揆指示，必須妥善回應協會訴求。鄭文燦在會中感謝台灣社區醫院協會所提出的政策建議，也認為分級醫療是健保改革的核心，行政院及衛生福利部會盡力提升各層級醫院醫護人員權益，讓健保永續經營，並維持最好的醫療品質。

鄭文燦說，今日會中台灣社區醫院協會朱益宏理事長及協會代表提出許多寶貴建議，他除了肯定社區醫院不可或缺的服務外，也要求衛福部政務次長王必勝、健保署長石崇良對於政策訴求，都要給予具體回應，最後雙方在融洽的氣氛中，對於護理夜班獎勵費、分級醫療、醫院評鑑、藥價及長照等議題達成共同打拚的共識。

行政院說明，今日會議達成7點共識，短期作為方面，第一，護理獎勵夜班費層級差距縮減，大夜班醫學中心1000元、區域醫院950元、地區醫院900元；小夜班醫學中心600元、區域醫院550元、地區醫院500元，確保護理人員於各層級醫院服務受到合理保障。

行政院表示，第二，為落實分級醫療，今年重啟大醫院門診減量措施，內容由衛福部召集各層級醫院代表（含地區醫院層級代表）共同討論；第三，為確保各層級醫院回歸其應盡之功能定位，邀請台灣社區醫院協會共同參與衛福部醫院評鑑改革小組相關研修工作；第四，為提升社區醫療照護量能，健保署應監控各層級醫院服務量能的合理占比，完善分級醫療的政策。

在中長期作為方面，行政院表示，第五點共識是，衛福部未來將「醫院總額支付制度研議方案」之「地區醫院點值從優支付」，優先納入健保改革；第六，檢討健保藥價政策，協助解決社區醫院藥品採購困難，如：研擬多元藥價基準、藥價調整政策與藥價重分配等；第七，政策引導地區醫院投入高齡照護，鼓勵與獎勵其參與長期服務。

今日參與政策溝通會議人員尚包括王必勝、石崇良、衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳、台灣社區醫院協會理事長朱益宏、監事長陳志強、常務理事羅永達、謝景祥、朱文洋、監事吳淑芬、理事李俊億、秘書長王秀貞等人。