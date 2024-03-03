520前清理戰場！交部明研商「微罪、科技執法」免記點不檢舉

▲交通部研擬交通違規最高罰鍰1200元以下的違規不記點、不開放檢舉。（示意資料圖／台東縣警察局）

記者李姿慧／台北報導

為改善行人地獄，交通部去年6月底對路口、公車站等違停記點且可檢舉，雖交通死傷減少卻引民怨，曾任準總統賴清德競辦主委的姚立明更曾嚴詞批評，要求廢除檢舉、暫緩記點，賴也要求檢討，交部將在520前「清理戰場」，明邀民團研商「微罪不能檢舉、不記點」、「逕行舉發(科技執法、民眾檢舉)不記點」。

台灣曾被外媒封為「行人地獄」，加上行人在斑馬線上頻傳遭車撞，關注交通安全的民間團體和立委要求交通部終結行人地獄，並推動修法，交通部去年6月底針對路口、公車站、併排停車等違停，除了原有罰款外，新增記點制度，且騎樓和人行道等影響行人的違停可開放檢舉，行人零死亡推動聯盟等數個民團去年8月更發起上街遊行抗議，要求還路於民，各黨總統候選人也出席開遊行宣示改善。

[廣告]請繼續往下閱讀...

未料違停記點制度衝擊職業駕駛人生計，計程車配合乘客在路口或公車站等違停，頻遭檢舉開罰，讓記點點數暴增，一年內記滿12點將吊扣駕照2個月，導致無法執業，還有不少民眾機車違停騎樓頻遭檢舉，記點也滿天飛，即便記點新制讓違停和交通事故出現改善趨勢，但民怨卻不斷升溫。

▲去年6月底對路口、公車等違停記點，衝擊職業駕駛生計，去年11月暫緩。（資料圖／台東縣警察局）

交通部在民怨和安全間面臨拔河，先是去年11月24日先對路口和公車站、騎樓違停等暫緩記點，並同步推動地方黃線臨停區劃設，及行人設施改善，但檢舉制遭濫用的民怨仍持續延燒，讓時任民進黨總統參選人賴清德競辦主委的姚立明也出面重話批評，指檢舉達人濫用檢舉權，要求行政院長陳建仁重視民怨，建議賴清德要想辦法把檢舉廢除，記點要先暫緩。

據悉，姚立明這番話也讓賴清德對交通記點制度說重話，要求「該檢討就檢討」，行政院隨後宣布將檢討相關制度，交通部則著手規劃5月20日新總統上任前「清理戰場」，解決相關民怨，不過民團不滿交通部對記點制的收手，也頻頻抗議，痛批人命和安全不能走回頭路，交通部及相關部會不應以行人生命安全為祭品，討好特定團體。

▲民團去年8月20日在凱道舉辦「還路於民」大遊行。（圖／記者湯興漢攝）

交通部預計明天上午9時半也將邀集行人零死亡推動聯盟、下一代學生行人路權聯盟、台灣交通安全協會、機車路權促進會、汽車運輸業駕駛員和計程車職業駕駛等工會，以及汽車貨運工會等開會，將研討「交通違規最高罰鍰1200元以下」的微罪不記點、不開放檢舉，以及測速照相等逕行舉發、科技執法、民眾檢舉等違規不記點議題，但上列相關違規仍要罰款。

即便面臨民團抗議等龐大壓力，不過據了解，由於準總統賴清德已要求改檢討就要檢討，交通部打算在520前全面清理戰場，在賴清德上任前，終結這段期間對記點和檢舉制的民怨爭議。交通部長王國材曾表示「道安與民怨要取得平衡是天人交戰」，這個戰場怎麼收，正考驗他的智慧。