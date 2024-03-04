住院3天！控實支實付不賠他3開銷　見「便當、飲料錢」全傻了

▲治療示意畫面。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有民眾開刀住院，跟保險申請實支實付時，有幾筆開銷遭拒，令他不滿直呼「那我保實支實付哪有意義？」可眾人一看，他竟然是拿買便當、飲料、零食的發票要核銷，紛紛傻眼，「怎麼不順便把醫院買下來」、「怎不在這時買房」。沒想到原PO還回覆，「不要再肖貪了，免得住院住到破產」。

一名網友在「匿名公社」表示，他開刀住院三天，之後跟保險申請實支實付，說自己住院時，買便當跟飲料、零食都特地找有開發票的店家，「結果保險公司不理賠我住院之間的開銷，那我保實支實付哪有意義？」

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貼文一出，許多人忍不住傻眼開酸，「乾脆住院的時候車子房子一起買，也順便叫保險出一出好了」、「住院的時候，乾脆把醫院和醫院周邊的地都買下來好了」、「你應該趁這個機會去買房子的」、「你覺得住院的時候下單買房子，保險有可能會付給你嗎？」

見網友群起開酸，原PO還更新貼文，「住院要申請保險買房買醫院買地買骨灰罈的，實支實付是申請不下來的，我已經幫你們試過了，不要再肖貪了，免得住院住到破產。」

眾人見狀也無奈，「實支實付的部份是醫療費用不是遠足費用」、「要不要順便家裡帳單一起繳一繳，順便報銷」、「好吧，你如果能自己開一家保險公司，實支實付包含住院所有吃住穿，記得找我。」也有網友看到該篇文章為匿名發文，不禁直呼，「幾乎匿名po文的都是上來找罵的」、「反串要註明耶！」