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穿低胸上衣！男友急提醒「形狀很清楚」　她好奇：男生會一直看？

▲▼女友,約會,感情,老婆,小三,劈腿,出軌,餵食,曖昧,相親,交往。（圖／記者周亭瑋攝）

▲男友提醒原PO要注意領口。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些衣服的領口設計得較為寬鬆，若彎腰時沒有用手稍微壓住，可能就會被看到內衣。近日就有女網友發文表示，每次她只要穿比較低胸或是領口寬鬆的衣服時，男友都會提醒她要「拉上來一點」，不然胸部形狀看得很清楚。對此她便好奇，男生真的都會往女生的領口看嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在「匿名公社」上發文表示，每次她只要穿比較低胸或是領口較為寬鬆的衣服時，男友就會一直要她注意自己的領口，「要拉上來一點，身體彎下來的時候要遮領口」。男友也告訴原PO，因為「裡面穿什麼和胸部形狀都很清楚」，若沒有稍微壓住，這樣的角度會讓其他男生「大飽眼福」。

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聽到男友的這番話後，就讓原PO感到好奇，男生看到女生穿這樣的衣服時，真的都會一直往領口看嗎？還是其實只會看女友的呢？

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，一票網友都留言回應，「你寫錯了～是只會看別人的女友的」、「我這種正人君子一定不會看啦～除非你沒有看到我在看」、「說不看的都是騙人的」、「不用錢的就看，對方不反感就看」、「別說男生會看，女生有時也會看」、「有得看就會看，所以女生要自己遮一下」。

也有網友則表示，「看肯定會看，但我不會要求女友注意，第一我自己愛看，第二我也不怕別人看，反正他們看得到吃不到，也只能羨慕而已」、「以前女友常這樣，她都說：讓他們看得到吃不到」。

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