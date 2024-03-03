新北林口3處賞櫻秘境景點　小熊公園粉櫻花浪漫盛開7成

▲林口竹林山觀音寺櫻花盛開中。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著春天的腳步到來，新北市林口地區的櫻花已開始綻放，為這座城市帶來了一片粉色的浪漫氛圍。林口文化三路上的星巴克林口文化三門市，因店門口每年2月初綻放的櫻花而被網友譽為「林口最美星巴克」，地理位置上也鄰近三井outlet，因此每逢櫻花季時，賞花、購物、休憩人潮絡繹不絕。

新北市景觀處表示，接續盛開的賞櫻地點還有林口社區運動公園及竹林山觀音寺，讓遊客們能夠在美麗的櫻花下駐足欣賞春天的美好，還能同時滿足運動、遊憩及參拜祈福等各種多元的需求。

▲觀音寺櫻花為廟宇建築增添幾分柔美。

林口社區運動公園所種植的櫻花有山櫻花及香水櫻兩種，主要分布在公園四周及鄰近的小熊公園入口處，目前花開約7成。占地廣闊的林口運動公園有大面積草皮，還有直排輪場、槌球場、壘球場及相鄰的小熊公園特色共融遊戲場，可說是林口居民休閒運動及遊憩的最好去處。

林口竹林山觀音寺是林口、蘆竹及龜山等3個地區的信仰中心，也是林口地區著名的賞櫻勝地之一，主要種植的櫻花為台灣山櫻及吉野櫻，目前山櫻花正盛開中，預計3月中旬會迎來吉野櫻的盛開。竹林山觀音寺平日香火鼎盛，參拜祈福香客熙來攘往。逢花季時，雕樑畫棟的觀宇與奼紫嫣紅的櫻花交互輝映，對面的竹林山寺公園，小橋流水的景致與粉色櫻花海交錯出優美的庭園風光，美不勝收。

景觀處長林俊德表示，目前山櫻花花期已進入尾聲，吉野櫻預計於3月中綻放。新北還有土城希望之河、淡水天元宮、雙泰產業道路及三芝三生步道等賞櫻景點，想知道更多即時花況與相關活動資訊，請瀏覽「新北蒔花好綻-花見櫻花季」花況網站，或追蹤FB「賞花快報」粉絲頁，即可獲得新北市花況資訊。

▲林口社區運動公園內的櫻花陸續盛開。

▲林口小熊公園是讓孩子們放電的好去處。

▲星巴克店門口櫻花約每年2月初綻放，被網友譽為「林口最美星巴克」。