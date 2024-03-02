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林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

林口9旬翁進山區失蹤近1日　今被尋獲已不幸成冰冷遺體

▲警消於林口山區尋獲蔡姓老翁，不幸其被救起時已成冰冷遺體。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

新北市消防局於今（2）日接獲一起浮屍案通報，在位於林口山區的一處水塘中赫見有民眾溺水，經消防人員到場打撈後，發現落水的民眾竟是在昨（1）日就失蹤的93歲蔡姓老翁，而該名老翁也因落水多時而不幸身亡，至於確切的落水原因仍有待警方進一步調查釐清。

據悉，不幸身亡的蔡姓老翁係自昨（1）日早上出門後便音訊全無，且直至今（2）日上午也遲遲未見人影，眼見老翁就此失蹤近1日之久，其家中親人也焦急不已，遂連忙向警方報案求援，未料最終尋獲時已成冰冷遺體。

警方指出，在接獲家屬報案後，警消也隨即與當地里長配合，並積極著手尋人任務，並在調閱周遭監視器影像後，掌握到老翁最後出現在林口山區，而在經過警方全力搜索後，於下午時在106縣道附近一處水塘發現老翁身影，而蔡姓老翁被救起時則已明顯死亡。

據了解，警方在初步勘查現場後，並未發現有打鬥跡象，目前已先行排除外力介入可能性，至於確切的落水原因仍有待進一步調查後釐清。

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