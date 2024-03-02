新北石門富基漁港嚐花枝　老梅綠石槽綠意療癒身心

▲新北石門區「老梅綠石槽」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市石門區「富基漁港」正值花枝產季，肉質Q彈鮮甜是饕客不可錯過的美味，也是品嚐春之料理的優質選擇。「老梅綠石槽」現正布滿綠色海藻，彷彿在北海岸披上一層綠光地毯，綠色環境能減輕焦慮，是療癒紓壓的首推聖地。新北市漁業處推薦民眾在富基漁港大啖美食後，順遊老梅綠石槽，既能滿足口腹之慾，也能療癒身心靈。

花枝是低熱量且富含蛋白質的海鮮，Q彈無刺的特性，廣受大人小孩的喜愛，目前全國知名魚市「富基漁港」充滿許多活跳跳的花枝，供民眾自由挑選，富基漁港內的春來活海鮮攤商表示，現在是最適合吃花枝的季節，此時花枝更加厚實綿密，而若要吃到最新鮮的花枝，主要看花枝眼睛明亮度、表皮完整度、光澤度和透明感。

▲富基魚市販賣新鮮花枝。

來富基魚市民眾可以近距離觀察並選購鮮活花枝，新鮮度絕對經得起考驗，魚市內餐廳亦有代客料理的服務，首推「花枝生魚片」最能品嚐到花枝的原味，柔軟Q彈甘甜，滋味清爽可口；另有「芹菜蒜苗炒花枝」與「烤花枝」，簡單的烹調沒有過多的調味，襯托出花枝的鮮甜；還有「避風塘花枝料理」，充滿濃郁蒜酥香氣，是喜愛重口味的民眾不能錯過的美味！

品嚐完花枝料理的美味後，絕對不能錯過鄰近知名的療癒景點老梅綠石槽，該處原是大屯火山爆發後遺留的火山礁岩，經過長時間海浪拍打，質地較鬆軟的部分被侵蝕，堅硬的部分形成了縱狀溝槽，經過東北季風浪花的滋潤，當石蓴、海髮絲等綠色海藻在石槽上附著生長，放眼望去一片綠意盎然，形成2至5月季節限定美景，亦是全臺少見的特殊海岸景觀，成為攝影人士、打卡與婚紗拍攝熱點，也是遊客必訪景點。

▲老梅迷宮。

建議民眾出發前可先至「交通部中央氣象署」網站查詢新北市石門每日退潮時刻，以掌握最佳觀賞時間。此外，帶孩子出遊的民眾可順道前往距離綠石槽不遠的「老梅迷宮」，斑駁懷舊的牆身座落在綠茵草坪中，充滿神秘色彩，彷彿是一座小型外星人的遺跡，既好玩又好拍。

新北市漁業處表示，目前是最適合到海邊旅遊的時節，舒適的氣溫，加上海風輕撫臉頰，能盡情地感受大海的韻味，不妨到北海岸石門來一趟療癒舒心之旅，第一站到富基漁港大啖新鮮甘甜的花枝料理後，再到鄰近曾被CNN票選為臺灣八大秘境之一的老梅綠石槽，為小旅行劃下完美的句點。

▲富基漁港內整潔明亮的富基魚市。