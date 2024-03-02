新北中港光雕浪漫登場　百萬璀璨燈海點亮新莊河廊

▲中港大排河廊布置成最美最浪漫一幅畫。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局舉辦「幸福新北 戀戀中港」為主題的中港大排光雕展，1日晚間開幕，透過各式各樣的愛情燈飾，利用投影、燈光特效呈現光雕展演，點綴中港河廊在夜間閃閃發亮，市長侯友宜出席開幕式，也邀請民眾前往感受絢麗的燈光特效，享受最羅曼蒂克的光雕盛會。

侯友宜表示，中港大排光雕展是新莊地區年度盛事，繼「2020藍調中港」、「2022鯨彩中港」及「2023 EyE在中港 睛彩光雕」今年已邁入第4年，為迎接3月14日白色情人節到來，市府團隊精心規劃，以「幸福新北 戀戀中港」為主題，「中港大排，是我們的舞台；愛情，是我們的主題；純白，是我們的畫布」做發想，透過各式各樣的愛情燈飾，閃爍的光點超級夢幻，把中港大排布置成最美最浪漫的一幅畫。

▲侯友宜親自欣賞愛情運河中動態燈飾渲染整條河廊。

水利局長宋德仁表示，此次光雕展利用百萬盞led燈泡來佈置，展演一共規劃6大主題區，分別為「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」，展出時間即日起至3月24日止，每晚18時至22時點亮。此外，3月14日白色情人節當晚還有加碼闖關遊戲，只要現場報名後，並通過默契大考驗「擊響愛情」與「心動來電」，就可以獲得限量「炫彩發光玫瑰花」專屬紀念品乙份。

宋德仁說，今年最大亮點是位於自信橋前方的「愛情啟航」主視覺光雕秀，現場有最浪漫的「愛之船」供民眾登上船體打卡拍照，重現鐵達尼號的經典場景，還可以體驗炫彩LED燈組成的「愛情鞦韆」，以及動態燈飾渲染整條河廊，為自己及所愛的人創造快樂，留下深刻記憶，讓幸福美好的時光保鮮期更久。

▲以燈飾打造唯美的愛情運河，可見到3公尺長的巨型炫彩愛情鯨魚飛躍而上。

▲新莊中港河廊在夜間閃閃發亮。

▲色彩鮮艷的蝴蝶及蜻蜓投下美麗的倒影。