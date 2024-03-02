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基隆400年特輯開篇章　在地文史單彥博暢談市區變化

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆Podcast全新策畫「基隆400特輯」系列節目，主持人余治明邀請熟稔基隆歷史的來賓引領著聽眾一同深入挖掘這座城市的過去、現在和未來，探索它的故事和傳奇，以及那些在時光中流轉的人文風情。本周由在地文史團隊「雞籠卡米諾」的單彥博先生，率先打頭陣，跟大家分享「基隆400年間生活空間的變化」。

單彥博說，西元1626年時值西班牙統治台灣北部時期，一直到西治時期對於基隆才有較為完整的文字史料保存，後續清領時期至日治時期官方史料留存更為完整妥善，然而文史資料中缺乏常民生活的史料描述是較為可惜之處。基隆是一座歷史悠久的城市，空間變遷蔚為壯觀；以日治時期築港計畫為界，從最初的漁村發展至現代化、商業化、棋盤格式的都市，城市輪廓隨時光遞嬗不斷重塑。

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市府發言人余治明（左）、地文史團隊「雞籠卡米諾」單彥博（右）。

單彥博表示，基隆在過去約400年間不同時期的人口變化，相當程度地影響了城市空間發展，從西班牙時期登陸和平島人口主要集中於此，演變至清領時期人口逐漸向內陸移動形成中型漁村，到了日治時期因人口及商業發展需要，實施築港計畫，在此計畫中日本政府由濬渫（註：疏通或鑿深水道）港內著手，預設讓千噸的船隻得以入港停泊。而濬渫後的泥沙，用於港內填埋新生地，藉此解決市街腹地狹小的問題。

單彥博提到，基隆在400年的演變過程中城市邊界不斷擴大，尤其以日治時期填海造陸影響最為深遠，城市範圍從現今的廟口商圈(稱大基隆)一帶，慢慢向今基隆市政府(稱小基隆)逐漸擴張，由於都市樣貌的改變，商業漁港亦從最早的三沙灣漁港(目前已填為陸地)，轉移至正濱漁港一帶，時至今日漁港功能轉移至八斗子漁港。再再顯示了人口、產業、城市樣貌三者息息相關，交互影響。

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

余治明表示，2024年是清法戰爭140周年，這場戰爭也為這座城市帶來了深刻的影響和變遷；然而，即使在風雨飄搖的歲月中，基隆始終屹立不搖。我們由基隆400年間「生活空間的變化」起頭，日後將有一系列圍繞在「基隆400」相關歷史的精彩節目，希冀能透過各種主題探索這座城市的豐富歷史和獨特魅力鑑往知來，基隆Podcast「基隆400特輯」未完待續。

基隆Podcast／Apple Podcast：https://pse.is/4tvfwr

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆港全景圖。

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆高砂公園。

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市街。

▲基隆400年特輯開篇章。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆日新橋附近。

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