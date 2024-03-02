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大大攜手讓愛匯流新北出發　侯友宜籲市民朋友挽袖捐血

▲大大攜手讓愛匯流新北出發。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市長侯友宜出席「大大攜手讓愛匯流」捐血家年華活動。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜1日出席由大大數位基金會舉辦的「大大攜手讓愛匯流」捐血家年華活動，代表受贈高頂復康巴士1輛，並致上感謝牌及復康巴士水晶模型車，感謝大大數位基金會對社會公益的貢獻，呼籲市民朋友踴躍捐血助人，共襄盛舉這場愛心活動。

侯友宜說，大大數位基金會致力於社會公益，非常感謝戴永輝董事長以新北為首站發起六縣市（新北、桃園、新竹、苗栗、臺中、高雄）捐血一萬袋活動，尤其近年臺灣血庫缺血，需要更多熱血、有愛心的市民朋友參與，讓血庫充裕無虞。

▲大大攜手讓愛匯流新北出發。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜呼籲市民朋友踴躍捐血助人。

侯友宜表示，本次受贈的高頂復康巴士為新北市第767輛，其中696輛為民間團體及個人捐贈，因須逐年汰換達使用年限的車輛，目前實際營運總數為510輛，感謝社會無私捐贈，讓市府可以照顧更多身障朋友與長輩，讓臺灣因為愛、包容、體諒更祥和。

大大數位基金會董事長戴永輝表示，近年臺灣血庫鬧血荒，希望與各地方政府攜手號召滿17歲的年輕人挽袖捐血助人，提高國民捐血率。此外，臺灣將邁入超高齡社會，希望藉捐贈高頂復康巴士，讓身心障礙者及年老失能長輩不論在就醫或參與社會活動，享有更健康自主的幸福生活。

▲大大攜手讓愛匯流新北出發。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜代表受贈高頂復康巴士1輛，並致上感謝牌及復康巴士水晶模型車。

▲大大攜手讓愛匯流新北出發。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜感謝社會無私捐贈，讓臺灣因為愛、包容、體諒更祥和。

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