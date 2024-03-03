兒連奪2命！母願向被害家屬當面道歉　能請領的錢全部賠

▲簡母指出，兒子的勞保跟人壽險，她都會給被害人家屬。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉人豪／新北報導

新北市34歲簡姓男子，2月29日在澳底漁港偷了貨車，在台62線追撞騎士、衝進八堵分駐所撞警連奪2命，之後在逃逸途中遭台鐵區間車撞斃。對此，簡母透過當地真理里里長趙瑞昌表示，兒子好像有勞保跟人壽險，如果能請領到錢她一毛不要，都會賠給被害人家屬，她也想去當面跟被害人家屬道歉，目前透過區公所跟對方聯繫詢問意願。

趙瑞昌向《ETtoday新聞雲》指出，簡母有表達想向被害人家屬道歉的意願，目前透過區公所區長跟對方所在的區長聯繫，對方同意的話才會過去。另外簡男有一輛中古車，不過目前下落不明，簡母也不知道兒子有這輛車，希望透過警方尋找，找到後再將車輛做處理。

▲簡男開貨車衝撞警分駐所，警員不治，簡男遭火車撞擊亡。（圖／記者黃彥傑翻攝）

趙瑞昌表示，簡男以前都很正常，也都正常工作，工作態度很勤勞，公司也栽培簡男去考證照，不知道最近為何出現幻聽的狀況，年前就有去就醫，也有服用藥物控制，沒想到會發生此事，不知簡男的狀況在醫學上有沒有前例，可能要請醫生說明，不然他也無法解釋。

趙瑞昌說，有傳出善心人士想捐款給簡母，但他認為現在不是談論這部分的時機，現在最重要的是處理善後跟心理復健，如果真的需要政府協助，會通盤檢討以後由政府向外說明，至於簡男的勞保、人壽險能請的錢，簡母說一毛錢都不會拿，會給被害人家屬。