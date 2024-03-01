不願愛子解剖！　苦命媽自助餐打工養3孩...莽兒一晚奪2命毀3家庭

記者黃宥寧／基隆報導

3個家庭毀於一旦！新北市貢寮區34歲簡姓男子2月29日偷貨車，先後撞死巡路員劉冠群、基隆市警員蘇昱鴻，隨後徒步逃逸時遭台鐵區間車撞斃。簡嫌鄰居透露，簡男見到人都會打招呼，看起來很正常，昔日與胞兄大吵，曾鬧到警察上門關切，但簡母實在很可憐，平常都在自助餐店煮菜賺零用，還要帶便當回來給兒子吃，一老撫養全家實在不容易。

經典台劇《我們與惡的距離》殺人兇手母親，出門都戴口罩掩人耳目，甚至崩潰說：「全天下沒有1個爸爸媽媽，要花個20年去養1個殺人犯」簡單一段話曝露出加害者家屬心痛且無力的情緒，更表達了天下父母育兒困境。

宛如台劇殺人兇手母親的簡母，案發後得知愛兒一夜鑄成大錯，愧疚哽咽難過說：「對不起警察」。她解釋，兒子精神狀態不佳，有幻覺、幻聽等症狀，有時還會自言自語，農曆年前有帶他前往精神科就診，也有服用藥物控制，但晚間兒子突然大叫了一聲，隨後只穿著一條內褲便跑出家門，未料竟會偷貨車撞死基隆工務段包商和員警，2小時奪2命，隨後也遭火車撞斃。

▲簡嫌母親含辛茹苦的一手把3名孩子拉拔大。（圖／記者黃宥寧攝）

簡嫌鄰居透露，簡家住貢寮逾20年，簡父早逝其3名子女疑都有精神方面狀況，姊姊住安養院，大兒子過去曾丟電視到樓下，甚至半夜唱歌，小兒子有在核四工地上班，後來工程結束就到外地工作，沒有待在家，過年前才回到家裡，但初二疑有與哥哥吵架，警察、救護車也有到場關切。

敘述悲慘過程，鄰居不禁嘆口氣說：「看新聞時以為是大兒子闖禍，沒想到卻是小兒子」。他指出，簡母真的很辛苦，在自助餐炒菜賺錢，還得趁空擋帶便當回來給大兒子吃，更要支付女兒安養院費用，真的是令人心疼的可憐人，對於悲劇發生也深表遺憾。

▲貨車衝撞八堵分駐所，24歲員警蘇昱鴻（右）傷重不治。（圖／記者郭世賢翻攝）

「養不教，父之過」簡母對於外界抨擊聲音及媒體追問，均選擇不再發言，但最終仍難抵檢察官問「同意解剖嗎？」讓她打破沉默，堅決要讓愛子留全屍，因此今下午初步相驗完簡嫌大體後，為釐清死因，將大體送往台北做電腦斷層（CT）掃描，進一步釐清簡嫌生前是否有飲酒、施毒品等狀況，而報告最快下週一就會有結果。