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社會 社會焦點 保障人權

基隆警遭貨車猛撞「枉死值班台」　家人寒風冷雨中含淚相送

記者戴上容／新北報導

基隆八堵分駐所年僅24歲的員警蘇昱鴻，熱愛警察工作的他，卻在值勤台上殉職，昨日晚間，蘇員在執行值班台認真工作時，遭一名34歲的簡姓男子駕駛的貨車無情衝撞，經急救40分鐘後不治，突如其來的災難，讓這個年輕的家庭從此天人永隔，今天氣溫驟降冷冷的雨滴打在家屬臉上，映照出他們滿懷哀傷的心情。

回顧事件，34歲簡姓男子昨晚先在新北市貢寮區澳底偷走貨車，晚間約10時，開到基隆市八堵路衝入八堵分駐所，蘇昱鴻（24歲）遭猛烈撞擊傷重不治，另一名廖姓女警受輕傷。簡男案發後棄車逃逸，跑到1.3公里外的暖暖平交道時，被4248次區間車撞擊，當場死亡。誇張的是，簡後來才被發現，他開車前往分駐所時，還在快速道路上，撞死一名正在執勤的巡路員。

枉死的蘇昱鴻被派駐到分駐所僅4個多月，展現優異的才能和熱忱，然而，昨突如其來的災難讓這個年輕的家庭從此天人永隔。今天冷雨淒淒，冷冷的雨滴打在家屬臉上，映照出他們滿懷哀傷的心情，家屬帶著沉痛的心情到板橋殯儀館送他最後的一程，家人們將他的遺體移置冷冷的冷凍櫃中，場面相當哀戚。

▲▼蘇員的父母、姑姑、姑丈抵達板橋殯儀館 。（圖／記者戴上容攝）

▲蘇員的父母、姑姑、姑丈抵達板橋殯儀館 。（圖／記者戴上容攝）

據悉，家屬在殯儀館附近的會館設靈堂，一家人凝視著蘇員警的遺照為他上香，深陷在難以言喻的悲痛之中，媽媽不時倒在爸爸懷中哭泣，白髮人送黑髮人的情景讓現場的氛圍極度沉重。蘇姓員警爸爸為了家庭，辛勤工作於裝潢行業，而媽媽也在外辛苦打拼，蘇員警的妹妹將哥哥視為楷模，她也立志成為一名為正義奮戰的警察，目前正在警專接受訓練，她昨天聽到不幸消息，她特別請假見她從小崇拜的哥哥最後一面。

據鄰居透露，原本他們一家人的生活充滿幸福，兒子事業順利，女兒也在警專學有所成。然而，突如其來的噩耗讓這個美好的家庭陷入無盡的悲痛，鄰居們紛紛表達對這位年輕員警的深切惋惜。

▲▼蘇員家屬抵達板橋殯儀館 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼蘇員的父母、姑姑、姑丈抵達板橋殯儀館 。（圖／記者戴上容攝）

▲▼蘇員的父母、姑姑、姑丈抵達板橋殯儀館 。（圖／記者戴上容攝）

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