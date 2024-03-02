基隆警殉職　網傳「分局群組指令」全看傻：值班勿看劇、打手遊

▲貨車撞擊基隆市警第三分局八堵分駐所。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日，基隆值班員警遭撞死事故震驚外界，許多人都認為要更加重視警察人身安全。臉書粉專「靠北police」卻出現一張截圖，疑似是分局指令，「鑒於基隆案例，值班人員值班時應提高警覺」，投稿者直酸每次出事都是基層員警被檢討，「貨車衝進來反應時間不到一秒，駐地沒有任何防護措施是要怎麼防？」

「靠北police」今（2）日上午出現一張截圖，只見有人傳訊息到群組、標註所有人，「重要事項：鑒於基隆案例，值班人員值班時應提高警覺、注意門口及進出人員」，也轉達分局長口諭，「值班人員勿有手機『看劇、打手遊』之情形」，如果被督察組發現，嚴懲處分不貸。訊息最後還提醒，各所的值班台影像都有連線勤務中心，督察組會納入監看督導。

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投稿者就不禁在文中酸，每次出事一定第一個檢討基層員警，「真的是很窩心餒！」這次事件，貨車衝進警局，人能反應的時間不到一秒，「駐地沒有任何防護措施是要怎麼防？」無奈不知何時才會檢討制度，「千錯萬錯都是別人的錯。」不過，該張截圖是否真的為分局群組指令不能確定。

▲投稿者無奈基層員警被檢討。（圖／翻攝自靠北police）

另外，投稿「靠北police」的人不少，有網友貼出被撞壞值班台開嗆，「警政署還在睡是不是？已經第三起衝撞派出所大門的案件了，到現在還完全沒作為耶！」指出之前就發生過類似的事，「2013.12.29 衝撞芳苑分局王功派出所；2022.11.06 衝撞林口分局文林派出所；2024.02.29 衝撞基隆三分局八堵分駐所。我管你是要下令全國派出所前裝阻車柱還是地虎閘，或是下令警用汽車停門口，總之，做點事吧！保護一下值勤的同仁吧！」

還有人拍下一張主旨是「有關強化各駐地安全防護案」的公文照，說明中第一點就提及基隆警遭撞死的事故，「警政署通令全國各警察機關強化各駐地安全防護，並請值勤同仁提高警覺，隨時注意駐地內、外狀況以為應變，確保執勤安全。」

▲有人拍下公文。（圖／翻攝自靠北police）

投稿者看完公文後，不禁直嘆「警察的命不是命，一線三的命更不是，八堵才被車衝撞完沒多久，長官熱騰騰的檢討改進就出來了，可是再怎麼檢討還是基層有問題」，覺得正常人看完新聞，都是想怎麼加強硬體設施、防止車輛直接衝撞，「長官看完就是想怎麼『強化人車管制』、『要落實辯證作為』、『執勤三安』…我的老天鵝啊！」