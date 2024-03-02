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搶學生！私大加碼「每年給3.5萬」大一免學雜費

▲▼私立大學搶學生爭相加碼，除亞大推出360萬獎學金，文大與佛光大學則推出大一免學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

▲私立大學搶學生爭相加碼，除亞大推出360萬獎學金，文大與佛光大學則推出大一免學雜費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政府推動每學年補助私校生3.5萬元學雜費，拉近公私校差距。但為了搶奪生源，在今（2日）的大學博覽會上，除了祭出高額的獎學金之外，還有部分大學加碼，例如佛光大學提出大一免學雜費，大二到大四再補助3.5萬元，文化大學則是對於繁星推薦、申請入學新生，學測只要有4科達到均標以上，第一年可免學雜費，大二後成績維持在班上前20%，也可續免學雜費。

2024大學暨技職校院多元入學博覽會，今起一連兩天在台北、高雄同步舉行。儘管私立大專校院學雜費每學年減免3.5萬元政策已經上路，但面對少子化帶來生源減少，今天參展單位，紛紛祭出優渥獎學金或加碼大一免學雜費等亮點，希望吸引學生就讀。

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像是佛光大學，過去就喊出「國立大學收費」。面對政府補助私校生3.5萬元措施，佛光大學再加碼大一免學雜費，大二到大四是加碼補助3.5萬元，若加上政府補助等於每年少7萬元負擔，降低學生經濟壓力與畢業後的學貸負擔。

昨天才宣布從今年9月開始新學年，取消「早8」課程與每學期的第17、18周為自主學習時間的文化大學，為吸引學生就讀，同樣也針對113學年度繁星推薦、申請入學的學士班新生，凡是學測有4科達到均標以上，第一年可以免學雜費。大二起成績保持在班上前20%，也能繼續免學雜費，最多可享4年優惠。

此外，亞洲大學則是祭出高額獎學金，吸引優秀學生就讀，只要學生以第一志願錄取亞大，且報考時至少有4科學測科目，符合學系所參採學測科目及英文標準，可領取最高360萬元獎學金，學校將平均在4年、8個學期發放。

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