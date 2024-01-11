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政大與文大攜手信義集團　三方產學合作培育法界菁英

▲▼政大與文大攜手信義集團，產學合作培育法界菁英，樹立新典範。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大與文大攜手信義集團，為公私立大學與企業產學合作樹立新典範，一起培育法界菁英。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今（11日）適逢政治大學法學院院館落成，政大楊玉宏教授、文大王寶輝教授及信義房屋創辦人周俊吉三人之間的兩段師生情誼，促成信義集團與文大、政大合作，三方今天參與「玉宏寶輝基礎法學中心」成立及「信義講堂」冠名儀式，文大和更政大合作設立「王寶輝法學講堂」，政大法學院教師將到文大法學院授課，為公私立大學與企業合作樹立嶄新典範，更為培育法界人才做出最大貢獻。

信義企業集團攜手政治大學及中國文化大學兩校，今天一起宣布成立「王寶輝法學講座」，同時舉辦政大法學院新院館「玉宏寶輝基礎法學中心」成立典禮及「信義講堂」冠名儀式，包括前副總統蕭萬長、政大校長李蔡彥、文大校長王子奇、信義企業集團創辦人周俊吉、文大講座教授王寶輝等人到場。現場並為王寶輝歡慶85歲生日，王寶輝則謙稱，這一輩子只做一件事，但不好意思說出來做什麼事，等於什麼事都沒做。

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文大校長王子奇指出，三方合作源自於文大講座教授王寶輝，60年前就讀文大法律所期間，受教於台灣法理學名家、政大法學院教授楊玉宏；而信義企業集團創辦人周俊吉董事長就讀文大法律系期間，又受過王寶輝協助，之後周俊吉以誠信立基、信義立業，創立國內第一家房屋仲介公司，也才有今天「玉宏寶輝基礎法學中心」、「信義講堂」和「王寶輝法學講堂」的設立和冠名。

政大校長李蔡彥指出，為了讓周俊吉學長尊崇恩師的精神能更加發揚，政大與文大締結合作關係，設立「王寶輝法學講堂」，未來政大法學院老師將以專案方式前往文大法學院授課，共同培育法律人才。另政大法學院新院館的基礎法學中心也將冠名為「玉宏寶輝基礎法學中心」，並將新院館特定教學空間命名為「信義講堂」，藉以傳頌「兩代師恩、一世情」的寶貴情懷。

李蔡彥表示，這次合作模式，不僅為公私立大學與企業的合作樹立典範，也象徵著對教育的耕耘除了軟硬體建設外，更重視價值與意義上追求。希望未來雙方的合作能繼續拓展，為台灣社會與法律界培育更多專業人才。

前副總統蕭萬長在致詞時表示，今天參加這個活動感到高興與榮幸，這是一段感念師生情的杏壇佳話，王寶輝是國內法學泰斗，作育英才無數，不僅資助學子，閒置空間也提供準備國考學生免費住宿，造福有心上進學子，一個人改變無數人，也影響其他人一生，並帶來正面影響，希望這樣正面影響能源源不絕擴散與發酵，讓台灣越來越好。

▲▼政大與文大攜手信義集團，產學合作培育法界菁英，樹立新典範。由左至右依序為前副總統蕭萬長、王寶輝、周俊吉。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大與文大攜手信義集團，產學合作培育法界菁英，樹立新典範。由左至右依序為前副總統蕭萬長、王寶輝教授、周俊吉創辦人。（圖／記者許敏溶攝）

周俊吉則表示，自己從小就是一個麻煩小孩，小三就逃學，文大法律系考了第四年才考上，上文大後因當時家境不好，前後領了王寶輝老師五到六次、每學期三千元的獎學金，但都沒見過王寶輝本人。後曾因缺五千元親自找王寶輝，王老師知道就進去房屋內拿錢，前後不到五分鐘，當時王老師也僅說了「你要好好唸書」。而退伍後又去按王寶輝老師門鈴，告知老師想找地方住下來唸書，王老師僅說房屋內只要有位置就可住下來，還要自己創業後對自己精神的幫助，都是王老師對自己的幫助。

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