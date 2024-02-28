大學博覽會3月9日嘉義市體育館登場　滿足家長及學子升學需求

▲▼ 嘉義市2024大學博覽會於3月9日登場 ，一次滿足學子升學需求 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提供全國高中職學生多元升學資訊，協助學生依興趣選擇進入最適合學校就讀，嘉義市政府將在3月9日於市立體育館辦理2024大學博覽會，多元呈現各學校之特色、招生目標、學校未來發展及入學條件，為青年學子打造經濟且多元的資訊平台，一次滿足家長及學子升學需求。

市長黃敏惠表示，感謝各大專院校的熱情參與及支持，本次活動邀集全國各大專院校來參展，提供學校平台，開放民眾自由參觀，讓各校展現辦學的能量與創新的作為。另外，本次展覽特別規劃「尋找未來方向」活動，讓學生能夠透過職涯性向遊戲了解自己適合的校系及未來工作類別，在活動最終站還能到「金榜題名許願區」留下心中的理想校系，一起許願金榜題名！

教育處處長郭添財表示，今年學測將於2月27日公布學測成績並開放成績查詢，尚未決定報名哪間校系之學生，可利用此次博覽會，多方蒐集資訊以增進對全國各大專校院系所之了解，為未來生涯發展搶得先機，全程免費參觀，歡迎學生及家長踴躍參與，相信一定能有所收穫！

今年大學博覽會市府邀集63所大專校院參展，包含一般大學及技職體系學校，例如中正大學、中興大學、嘉義大學、臺灣藝術大學、雲林科技大學、高雄醫學大學、中山醫學大學、臺灣體育運動大學、文藻外語大學、亞洲大學及馬偕醫學院等學校前來共襄盛舉！