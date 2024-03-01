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快訊／「早8」走入歷史！文大宣布：第1堂課9點開始　下學期實施

▲▼文化大學後門。（圖／文大提供）

▲文大宣布，113學年開始，取消早上八點課程。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

文化大學今（1日）舉行62周年校慶。文大校長王子奇宣布，從今年9月開始的新學年，每學期的第17、18周為自主學習時間，等於每學期有2周的自主學習時間，以及早上第一堂課從9點開始，不再有「早8」的課。王子奇指出，上述兩項新措施，都是以學生為本，經過1年評估，再經校內討論通過，希望藉此提升學生的學習成效。

文大位於陽明山上，目前早上8點的課程，若不是住在學校附近學生，從山下或雙北其他地方上山，至少要提早一小時出門，且學生「早8」的到課率也相對偏低。為了提升學生學習成效，文大今天宣布，取消「早8」課程，下學年起，早上第一堂課一律從9點開始。

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文大校長王子奇表示，經過校方調查，每天大約有5到6千名學生到文大山上上課，其中早上8點的課程，學生到課率偏低。為了讓學生有更好學習成效，校方經過一年評估，下學年開始，早上第一堂課一律從9點開始，學生同時將大一至大三課程，集中在一周中的四天排課，大四則集中在三天排課，而且學生受教權不受影響。

此外，文大從下學年開始，也推出每學期的第17、18周為自主學習時間。王子奇說明，每學期前16周為傳統教學模式，最後兩周則是自主學習模式，在這兩周當中，學生可根據老師與學校安排的相關活動，包括藝文賞析活動、職涯規劃等，從中學習各種新知識，因為在這個知識爆炸時代，課堂上的內容不一定是最好，希望新的方式，可以提升學生的學習成效。

王子奇也補充說明，看似老師只要上16周的課，但在最後兩周當中，老師得去規劃設計相關課程，還要評估學生的學習成效，「老師反而更累」。但仍希望透過老師與校方規劃的活動，讓學生探索自我，提升學習效果。

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