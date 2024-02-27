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獨／只用右小拇指施力答題！　建中罕病生顧文凱學測4科滿級分　

▲建中罕病生顧文凱。（圖／記者楊惠琪攝）

▲建中罕病生顧文凱靠著右小拇指提筆答題，考了4科滿級分的好成績。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市建國中學學生顧文凱，罹患先天性運動感覺神經病變，四肢肌肉萎縮，只能以輪椅代步，卻熱衷身障者滑板運動、拍英文影片當網紅，儘管雙手只剩下右小拇指可以施力，視力也退化到必須用擴視機輔助上課，這次學測獲得國文、英文、數B、社會4科滿級分，選考的數A考13級分，也超越頂標水準。正在新加坡旅遊的顧文凱說，第一志願是台大法律或財金系，但也考慮申請新加坡國立大學獎學金，一圓留學夢。

顧文凱罹患罕見的先天性運動感覺神經病變，在11個月大時就病發，四肢逐漸退化，從小二時開始就以輪椅代步，國中因接觸國外身障者的滑板影片，便一頭栽進身障滑板世界，經過一次次的摔倒練習、調整滑板工具，現在可輕鬆挑戰上下斜坡、甩尾轉彎、翹板與下階梯等動作。為推廣號召更多身障者體會「板上飛翔」的樂趣，英文流利的顧文凱，還自製英文版的滑板影片，引起廣大迴響，十分激勵人心，去年獲頒總統教育獎。

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▲建中罕病生顧文凱。（圖／顧文凱提供）

▲建中罕病生顧文凱挑戰身障滑板。（圖／顧文凱提供）

高三因為課業忙碌，加上行動不便的關係，顧文凱選擇在家衝刺課業，考前一個月每天都維持12小時的讀書時間，為了維持體力，每周仍安排2次滑板運動。

正在新加坡旅遊的顧文凱，接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，雖然這次考了4科滿級分，但自我期許很高，原本希望數A可以拿到14級分，結果只考了13級分，差強人意，第一志願是台大法律系或財金系，因嚮往新加坡的國際化環境，也會同步申請新加坡國立大學獎學金，希望可以順利申請到公費，一圓新加坡留學夢，這趟旅行也特別安排到新加坡大學參觀校園環境。

儘管是極重度多重障礙者，顧文凱的高中生活卻多采多姿，不但熱衷身障者滑板，拍攝英語教學短片，在校內創立「建中麥研社」，凝聚校內對麥塊（Minecraft）遊戲有熱忱的學生，英語多益拿到滿分，擔任國小偏鄉英語教育線上遠距教學老師，積極參與社會公益活動，學測還考了滿級分的佳績，籌備多時的線上家教媒合平台也預計6月上線。顧文凱克服身體障礙，展現強大的生命力，正如他所說：「身障者只要加倍努力，一樣可以活出自己的精彩。」

▲建中罕病生顧文凱。（圖／顧文凱提供）

▲儘管是極重度多重障礙者，建中罕病生顧文凱仍活出自己的生命力。（圖／記者楊惠琪攝）

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