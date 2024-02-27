補教估申請入學門檻持平　「台大醫59級分」頂大熱門科系50級分

▲升學輔導專家藍天予表示，今年選填志願變簡單，台大醫學系門檻約59級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心今（27日）公布學測成績與五標。補教業者指出，由於今年學測數B比去年略難，自然與社會科比去年稍簡單，整體而言，各校系門檻大致和去年相同或提高一級分，「對考生是友善的一年」。例如台大醫學及陽明醫今年門檻估59級分，醫學系門檻則約56級分，和去年相同；而採計「英數A自」的二類組，預估比去年增加一級分；採計「國、英、數A、自」的頂大熱門科系預估要50級分，「中字輩」大學門檻約46級分。

今年學測共12萬餘人報名。根據大考中心公布資料，今年滿級分最少為數B的1277人，比去年減少458人，降幅達26%；自然科滿級分人數比去年大增1093人，增幅超過7成，社會科滿級分人數比去年增加564人，增幅達到32％。

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升學輔導專家藍天予分析，今年國文、英文難易度和去年差不多，數A前段持平；數B則比去年難，會影響通過分數約降一級分，今年社會科比去年簡單，採計社會科校系可能上升一級分，自然科也比去年稍簡單。整體而言，今年校系門檻約和去年相同或提高一級分，考生選填志願相對比較簡單。

以採計「國、英、數A、自」的醫學系為例，藍天予說，今年醫學系門檻大致和去年差不多或提高一級分，台大醫學系、陽明醫今年預估門檻為59級分，北醫、成大、長庚的醫學系門檻約58級分，也比去年提高一級分；台大牙醫約59級分，醫學系的門檻約56級分。而今年新增的陽明交大中醫系，預估約57級分。

至於二類組採計「英、數A、自」，藍天予說，約比去年提高一級分，台大電機、台大資工約44級分，但去年一樣；成大電機系與資工系預估約42級分，都比去年提高1級分，台大機械今預估年41級分，也比去年提高一級分。

至於一類組部分，藍天予以採計「國、英、數A」的台大財金為例，去年門檻為42級分，今年和去年一樣，台大會計也預估42級分；採計「國、英、數B、社」的科系，今年門檻也和去年差不多，例如台大法律系財法組與法學組，預估約58級分，政大法律預估約55級分。