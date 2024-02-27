任內推禁硃砂入學測考題　62歲衛福部前司長應考也答錯：考題太刁鑽

▲62歲的衛福部中醫藥司前司長黃林煌報考今年大學學測。（圖／翻攝中國醫藥大學網站）

記者楊惠琪、洪巧藍／台北報導

62歲的衛福部中醫藥司前司長、中醫師黃林煌為了一圓美術夢，報考今年大學學測，目標是國立台北藝術大學美術系，今成績公布，黃林煌的國文和社會考11級分、英文10級分，都在均標水準。黃林煌受訪時坦言，「考這麼差很意外」，尤其國文科考禁用硃砂，還是他擔任司長任內推動，結果也答錯，只能說現在考題太刁鑽，已經做好再拚指考的準備，會為了夢想繼續前行。

黃林煌受訪時表示，首次參加大學聯考是在1979年，相隔45年再次進入考場，沒想到考題變化這麼大，坦言上考場前，只花了幾小時翻翻歷屆考古題就上考場，本來信心滿滿，尤其考完社會科後，覺得考題好簡單，應該可以拿滿分；英文科也覺得成績至少有前標水準，沒想到今天成績出來，讓他跌破眼鏡。

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黃林煌還說，國文科第29題考到行政院衛生署公告台灣禁用硃砂，這還是他擔任司長任內推動的重要業務，選擇題居然還答不出來，最後這題也答錯了。他苦笑說，現在考生都太厲害了，以前試題都是直來直往，現在題目不但題幹長，還有很多陷阱題，看來這次是自己太輕敵，已經做好7月再拚指考的準備。

黃林煌從小就對美術有興趣，繪畫創作一直是他忙碌的公職與職業生涯的調劑，即便已擁有博士學位，即將屆齡退休的他，決定今年報考學測，希望考取美術系，當成自己的退休禮物。他說，雖然這次考試成績不如預期，還會繼續拚指考，什麼時候考上就宣布退休，再去當個大學生新鮮人。





▲學測國文科第29題考台灣禁用硃砂。（圖／翻攝大考中心網站）