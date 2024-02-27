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延平中學8人學測滿級分！42人取得醫牙學系入場券

▲延平中學學測表現亮眼。（圖／延平中學提供）

▲延平中學校長施雅惠（左5）與學測滿級分生合影。（圖／延平中學提供）

記者楊惠琪／台北報導

113年大學學測今公布成績，台北市私立延平中學有8名學生獲得60分滿級分佳績，在考科組合「國、英、數A、自然」滿級分人數6人，58級分以上25人；考科組合「國、英、數B、社」滿級分2人，58級分以上9人，共42名學生均取得角逐國內頂尖大學醫牙學系等熱門科系的入場門票。

延平中學8名滿級分學生分別為自然組學生許芷庭、張心瑀、鄭德東、謝炘曈、施柏志、梅昊恩、黃奕翔，以及社會組學生黃奕翔、陳宜卓。校方表示，8人從國中階段就讀延平中學，辛苦努力終於得到豐碩成果。

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滿級分生梅昊恩表示，學測各科範圍難度有限，只要肯下定決心認真努力，滿級分並非遙不可及，他鼓勵學弟妹都能找到屬於自己且正確的讀書方法，平日留意課堂老師的額外補充、考前大量練題刷題，在大考面對各式題型更能臨危不亂。

施柏志也分享讀書心得，他提醒在高三時間分配的重要性，念書之餘一定要適度放鬆，只要時間分配平衡得宜，反而能調適壓力讓專注力與效率更提升。他表示自己因為粗心，數A在模擬考從沒拿過滿級分，但不能把粗心當作藉口，而是要找出自己的問題並努力修正掉，這也是此次能拿到滿級分的關鍵。

延平中學校長施雅慧表示，這次延平學生能有如此亮眼表現，是學校長期以來對教學品質的堅持，以及親師生共同努力的成果，感謝教師的辛勞付出，更肯定學生的努力不懈，未來會持續堅持「學習是根本，學生為中心」的理念，透過多元化的教學方式，激發學生的學習潛能。

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