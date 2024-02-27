高雄也有「蘇丹紅菜脯餅」！　3業者進貨68kg持續下架回收

▲鑫豪食品股份有限公司的菜䔕餅（規格分別為30g、65g及110g）及白胡椒棒（7g）使用蘇丹紅辣椒粉。（圖／苗栗縣衛生局提供）

記者許宥孺／高雄報導

含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉近日流入各縣市被製成各類食品，由苗栗縣鑫豪食品製作的菜䔕餅也被查出使用該原料。高雄市衛生局查出，轄內有3家下游業者共進貨67.86公斤，截至昨(26日)晚間7點共下架33.12公斤，持續下架回收中。

新北市「保欣企業有限公司」輸入中國大陸河南省「三禾藥業有限公司」辣椒粉，被驗出含致癌物質蘇丹色素三號，這批問題辣椒粉流竄多縣市，被製成香料粉、香辣口味蝦味先等。

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苗栗縣鑫豪食品的脫水辣椒粉也被查出摻有蘇丹紅，其中菜䔕餅摻有這批原料，並製成(30g/包, 24包/箱入)、(65g/包, 12包/箱入)。

▲高雄市3家下游業者共進貨92箱菜脯餅，全數下架回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市衛生局24日晚間接獲苗栗縣衛生局通知，隨即啟動查察，經查高雄市3家下游業者共進貨92箱(67.86公斤)，截至昨日26日晚間7點共計下架回收「菜脯餅」計44箱共33.12公斤，並持續回收中。

衛生局呼籲，消費者若曾購買有效日期為「2024-08-02、2024-08-15、2024-08-23」的「菜脯餅」，請持發票或產品向原購買商提出退換貨。