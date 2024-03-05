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社會 社會焦點 保障人權

高雄小吃部傳酒客衝突！警到場案情神逆轉　意外查到通緝犯

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市小港區1日晚間有一群人在大業北路的「小吃部」發生糾紛，疑似發生街頭暴力，警方接獲報案趕抵現場，案情卻大逆轉，發現僅有「講話比較大聲」，還意外查獲一名通緝犯。

▲男子被盤查身份發現是通緝犯，自己也當場傻眼 。（圖／警方提供）

▲男子被盤查身份發現是通緝犯，自己也當場傻眼 。（圖／警方提供）

1日晚上21時許，小港分局漢民派出所接獲110通報，表示位於小港區大業北路一間「小吃部」酒客酒後起糾紛，立即出動快打部隊及線上警網到場處理，一開始以為發生街頭暴力，但小港分局抵達後發現，「現場係朋友喝酒引發口角糾紛，現場未有人員受傷，亦未發生衝突」。

記者詢問報案地點的「小吃部」是怎麼樣的小吃部，是否有女陪侍？分局回應：「很普通那種，吃東西、唱卡拉ok的」，至於所謂的「糾紛」，只是「因為喝酒，講話比較大聲」。

雖然只是「講話比較大聲」，不過員警一一查核現場酒客身分，發現其中一名47歲的蕭姓男子為台北地方檢察署發佈的詐欺通緝犯，當時蕭男非常驚訝表示知道自己有案件，但自認應已結案，且因搬離戶籍地久遠，未曾收到法院寄送應訊之司法文書，渾然不知自己遭到通緝，當場警方告知洪男相關權利，並依法將蕭男逮捕，全案詢後依涉嫌詐欺通緝案解送台北地方檢察署歸案。

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