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快訊／3.4萬kg毒辣椒粉流7縣市　高市府重罰津棧、佳廣306萬

▲▼高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅辣椒粉流竄全台。高雄市衛生局日前會同食藥署抽驗，經查高雄「津棧國際貿易」、「佳廣國際貿易」進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，今(4日) 先依食安法裁罰6萬元罰鍰；又查出兩家公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，分別再裁罰270萬、30萬元，並要求業者暫停作業、停售5天，全面清查嚴辦。

高雄市衛生局抽驗轄內餐飲業及輸入業，抽檢結果「海順國際食品有限公司」、「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」等1家製造業及2家輸入業自中國大陸進口製售辣椒粉共8批，經檢出蘇丹紅成分4-8ppb，而依規定是不得檢出。

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▲8批違規辣椒粉逾3.4萬kg已流入7縣市。（圖／記高雄市衛生局提供）

▲8批違規辣椒粉逾3.4萬kg已流入7縣市。（圖／記高雄市衛生局提供）

衛生局調查，這8批違規辣椒粉原料都是來自「津棧國際貿易有限公司」及「佳廣國際貿易有限公司」，而這2家公司實際營業地址相同，並自中國大陸「KAVIN SHIPPING LTD」輸入辣椒粉。衛生局全案主動移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。

這8批問題辣椒粉已製售產品共3萬4414公斤已流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市等7縣市，高市府已通知各縣市衛生主管機關監督下架。截至今日下午4點，下游業者已下架回收116.85公斤。

衛生局另又在「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」工廠查封違規產品共3萬2739公斤。

▲▼高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲津棧國際貿易、佳廣國際貿易公司位於同址。（圖／記高雄市衛生局提供）

衛生局今日針對「津棧國際貿易有限公司」未能依限提供完整及正確下游流向資訊，有礙違法食品追溯，依據食品安全衛生管理法第47條規定處罰鍰6萬元。

另外，2家公司於食品追蹤追溯系統登載不實的交貨下游業者資料，依食品安全衛生管理法第47條規定分別裁處270萬及30萬元，並依食品安全衛生管理法第41條規定先予以暫停作業及停止販賣5天，全面清查嚴辦。

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