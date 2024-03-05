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高雄3.4萬公斤蘇丹紅辣椒粉竄7縣市　下游「八方、維力中鏢」

▲▼高雄市衛生局查獲蘇丹紅辣椒粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄衛生局追查蘇丹紅辣椒粉流向，發現有辣椒粉已流向7縣市的廠商。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄衛生局日前會同食藥署抽驗，查出津棧國際貿易、佳廣國際貿易進口中國的辣椒粉檢出蘇丹紅，且至少有34414公斤辣椒粉已經流入新北、桃園、台中等7縣市下游廠商，包含八方雲集、維力食品等知名廠商，目前已通知各縣市衛生主管機關監督下架，後續也將持續監督回收情況與加強稽查。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司進口的中國辣椒粉含有蘇丹紅成分4至8ppb（標準：不得檢出），4日先針對津棧以未能提供正確下游流向資訊開罰6萬元，又依食品追蹤追溯系統登載不實分別裁罰2間公司270萬、30萬元，並勒令暫停作業及停止販賣5天。

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高雄衛生局1日會同相關單位，前往查封津棧國際貿易公司、佳廣國際貿易公司違規產品共32739公斤，並查出已有34414公斤違規產品流向新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市及高雄市7縣市下游廠商，目前已通知各縣市衛生主管機關監督下架。

▲▼中國大陸輸入辣椒粉檢出蘇丹紅成分 為高雄市衛生局主動抽驗檢出即刻主動移送地檢署偵辦 並依法重罰306萬元。（圖／高雄衛生局）

▲高雄衛生局公布違規辣椒粉下游流向。（圖／高雄衛生局）

高雄衛生局公布辣椒粉詳細流向，分別是「新北市八方雲集4104公斤」、「桃園市海底撈物流配送中心3200公斤」、「台中市味源公司87公斤、美味王食品870公斤」、「彰化縣好品味生技實品510公斤、維力食品520公斤、億品香料25公斤」、「雲林縣永興辣椒行11500公斤」、「台南市好帝一食品10017公斤、典佑48公斤」、「高雄市八方雲集2160公斤、海順國際1368公斤、懶人披薩雞排5公斤」

衛生局強調，這次驗出的蘇丹紅色素，非我國准用之著色劑，不得使用於食品中，全案違反食品安全衛生管理法第15條第1項第10款添加未經中央主管機關許可之添加物，呼籲食品業者，務必遵守法令規定，衛生局將持續加強稽查，倘查有違法，必定嚴厲重罰。

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