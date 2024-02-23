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台南400迎來首座締盟城市　韓國千年古都慶州市來台簽署交流協定

▲享有韓國千年古都美稱的南韓慶州市朱洛榮市長伉儷，率慶州市訪團一行13人，與黃偉哲市長共同簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲享有韓國千年古都美稱的南韓慶州市朱洛榮市長伉儷，率慶州市訪團一行13人，與黃偉哲市長共同簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

享有韓國千年古都美稱的南韓慶州市(경주시，Gyeongju Si)朱洛榮市長伉儷率慶州市訪團一行13人於23日與黃偉哲市長共同簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。

▲享有韓國千年古都美稱的南韓慶州市朱洛榮市長伉儷，率慶州市訪團一行13人，與黃偉哲市長共同簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

慶州市議會李哲雨議長、慶州商工會議所李相杰會長，陪同朱洛榮市長來台出席締盟儀式，並邀請到立法院國際事務處(駐韓國釜山辦事處前處長)林晨富處長擔任見證貴賓。市府方由新聞及國際關係處處長蘇恩恩陪同黃偉哲市長出席。

黃偉哲市長首先代表台南市186萬市民，歡迎慶州市朱洛榮市長一行自韓國特地遠道而來簽署交流協定，雙方特地擇定台灣燈會開幕前夕締盟可說意義非凡，而慶州也是台南400年首座締盟城市。

▲享有韓國千年古都美稱的南韓慶州市朱洛榮市長伉儷，率慶州市訪團一行13人，與黃偉哲市長共同簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也指出，過去，兩市因同為古都而有著許多相似之處，未來，期待台南跟慶州在文化、觀光、學術、經濟等各領域能建立起更多實質的交流，以創造雙方的合作關係。

慶州市朱洛榮市長感謝感謝黃市長的熱情迎接，也感謝林晨富前處長的居中協助，台南與慶州兩座城市有非常多相似之處，千年歷史的慶州有著「露天博物館」的美名，很希望跟台南開啟文化、歷史方面的交流，也感謝黃市長在台南時隔16年再次主辦台灣燈會的重要期間，熱情邀請慶州前來共襄盛舉，未來希望兩座城市能夠有更多的交流、共創雙贏。

▲享有韓國千年古都美稱的南韓慶州市朱洛榮市長伉儷，率慶州市訪團一行13人，與黃偉哲市長共同簽署「台南市-慶州市促進交流協定書」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

慶州市議會李哲雨議長表示非常榮幸能見證兩市的締盟儀式，期盼台南與慶州未來共同努力、共同發展，一起走向繁榮。

立法院國際事務處林晨富處長表示，先前擔任外交部駐釜山辦事處處長期間推動諸多友好聯繫與合作，其中就包括台南與慶州的交流，非常開心見證這段美好的友誼，祝賀兩座古都的友誼長長久久。

慶州市位於南韓東南部慶尚北道，古代新羅王國首都金城即位於此，而在新羅王國的992年期間，慶州一直為其首都，有韓國「千年古都」的美譽，慶尚北道中的「慶」字即出於此市，現為韓國主要觀光城市。該市的石窟庵、佛國寺、良洞村均列入世界遺產名錄，與台南市同為歷史都市聯盟成員。

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