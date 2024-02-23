台南中西區開山路民宅火警　屋主母子2人命喪火窟

記者林東良／台南報導

台南市中西區開山路122巷內一處民宅23日晚上6時54分許發生火警，傳出有人受困。台南市消防局119勤務中心據報，馬上出動中正等消防分隊22車46人前往搶救，火勢撲滅後發現2名死者，經市警二分局查出係95歲及60歲的鄭姓母子2人。

▲台南市中西區開山路一處民宅23日晚間發生火警，消防人員發現鄭姓母子2人命喪火窟。（民眾提供，下同）

當時消防人員接駁水線搶救，火勢於晚上7時38分許撲滅，但由於火警發生時傳出屋內有2人受困，因此消防員救火時同步進入火場搜救，然而因為屋內雜物太多，無論滅火或搜救都有困難度，加上火勢反覆復燃，因此現場持續進行殘火處理及排煙作業。

台南市警二分局在火警發生後，派出7名員警在場戒護及疏導交通。根據警方調查，該民宅平時係一對母子在住，由於現場屋主機車未在場，原本研判屋內無人，但經消防人員搜救，在屋內發現2名焦屍。

消防人員初步勘查，火警燃燒兩間一樓平房磚造建物，起火戶燃燒面積約30平方公尺；火警波及鄰戶，燃燒面積約30平方公尺，兩戶燃燒總面積約60平方公尺。

據了解，火警發生初期消防局119勤務中心接獲報案人為受困者，已有火煙於屋內後方，有2人受困無法逃出，勤務中心執勤員並指導報案受困者，關門就地避難求生，惟仍發生不幸意外。

市警二分局案發後積極調查，查出死者為95歲鄭姓老婦人及60歲的鄭姓兒子等母子2人，鄭男平日工作以打零工（版模工作）維生，鄭母則因年邁行動不便，平日鄭姓母子同住，有時鄭母會前往她同住開山路附近的女兒家住，所以火警發生時，並不能確認受困者是1人或2人。

警方找來鄭母孫子來協助警、消進行火場調查，目前起火原因及財物損失由消防局調查外，警方依法報請檢察官相驗查處中。